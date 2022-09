Rossana Cannata: “Collaborazione e senso di responsabilità da parte di tutti”

SIRACUSA, 8 APR - -“Collaborazione e senso di responsabilità da parte di tutti”. Lo dice RossanaCannata, deputato regionale e vicepresidente della commissione Antimafia. “È dispiaciutovedere come la nostra provincia sia stata protagonista tra i servizi nazionalidi malasanità, nella trasmissione Report andata in onda lunedì 6.

La morte deldirettore Calogero Rizzuto, alla cui famiglia va ancora una volta la nostravicinanza e solidarietà per la scomparsa prematura di una grandeprofessionalità, ha suscitato sconcerto e comportato riflessioni sulla sanitàsiracusana. Ho discusso oggi a Palermo con l’assessore alla Salute RuggeroRazza richiedendo di continuare ad avere attenzione per il nostro territoriocome ha fatto nei giorni scorsi con l’immediata istituzione del Covid team, alfine di fare chiarezza e riportare serenità tra le istituzioni e lacittadinanza e per fare luce sui fatti che sta vivendo la nostra provincia. L’Italia,da Nord a Sud, sta mostrando le carenze di una sanità poco o per nulla pronta aun’emergenza internazionale come quella in corso che, purtroppo, ha coltoimpreparati tutti i Paesi del mondo. Sono dunque certa che il management dell’Asp saprà dare gli opportunichiarimenti sulle misure messe in atto.

La ricerca mediatica del caproespiatorio non può di certo portare luce sulla verità che sarà invece appuratadalle indagini interne oltre che dalla magistratura, pertanto ritengo che, oggipiù che mai, con spirito di collaborazione e responsabilità, dobbiamo essere asostegno della cittadinanza e di chi è in prima fila nell’affrontare questodifficile momento”.