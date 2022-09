Saipem: Cao, tunnel Stretto Messina sintesi nostre capacità. Non sappiamo se diventerà progetto, esempio di diversificazione.

MILANO, 28 OTT - "Non so se la nostra soluzione per attraversare lo Stretto di Messina diventerà un progetto, ma è la sintesi di tutte le nostre capacità e tecnologie nel settore sottomarino applicate in un campo totalmente differente".

Lo ha detto l'amministratore delegato Stefano Cao spiegando agli analisti finanziari le strategie future del gruppo, che punta a "costruire un portafoglio ordini forte in qualsiasi settore".

Per attraversare lo Stretto la soluzione prospettata da Saipem, all'esame del Mit, prevede la posa di un tunnel sottomarino galleggiante. Cao ha poi ricordato che attualmente "oltre il 70% del portafoglio ordini" è estraneo al comparto petrolifero e abbraccia diversi campi, tra cui quello delle energie da fonti rinnovabili.