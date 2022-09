Bovalino: sale a 19 il numero dei positivi. ecco le dichiarazioni del sindaco (Video)

BOVALINO (RC), 17 OTT - Categorico il Sindaco Vincenzo Maesano: "fare gratuito allarmismo è da incoscienti. La situazione è seria ma anche sotto il controllo delle autorità preposte"

Sale il numero dei positivi al Covid-19 all’interno del Comune di Bovalino (Rc), con i 5 di oggi il numero complessivo è di 19, ma c’è da dire che questi ultimi fanno tutti parte dei due nuclei familiari che erano già posti in quarantena obbligatoria precauzionale da alcuni giorni e, pertanto, erano stati già opportunamente mappati e posti, anch’essi, in stato di isolamento domiciliare. Ciò, ovviamente è molto importante per quanto attiene soprattutto la profilassi e la prevenzione dell’intera situazione generale emergenziale.

In serata, su alcuni organi di stampa locale è stato ipotizzato il rischio che Bovalino possa essere catalogata come “zona rossa” e, pertanto, sottoposta a restrizioni rigidissime che influirebbero negativamente sulla popolazione sia sotto l’aspetto psicologico ma anche e soprattutto sotto quello economico-finanziario.

Nel suo video messaggio di aggiornamento sulla situazione emergenziale in corso, stasera, il Sindaco di Bovalino, Vincenzo Maesano, è apparso fortemente deluso e contrariato da questo comportamento ritenuto allarmistico e particolarmente scorretto. Queste le sue parole: “E’ stata data da una testata giornalistica una notizia che al momento non è assolutamente veritiera, anzi è del tutto sconfessata dalle notizie che ho io personalmente. Bastava una semplice telefonata all’Autorità preposta, all’autorità locale e se non si vuole parlare con il Sindaco si può tranquillamente interloquire con le forze dell’ordine o con l’Asp, per avere notizie fondate. Sulla questione della “zona rossa” spero che chi l’ha ipotizzata non se l’auspichi, noi lotteremo fino alla fine per evitarla ed in proposito ho saputo che alcune associazioni hanno provveduto a sanificare autonomamente i propri locali riducendo o, addirittura, sospendendo le loro attività e di questo li ringrazio vivamente.



Non possiamo pensare e coltivare una politica della paura, la paura non va alimentata com’è avvenuto in questi ultimi giorni ma contrastata; ultimamente ho sentito cose che mi hanno molto amareggiato e per questo adesso dico basta! Il Sindaco è sempre disponibile con tutti sia chiaro, colgo l’occasione per ringraziare il gruppo consiliare di “Impegno e Partecipazione” perché quasi quotidianamente mi chiama per dare ed avere notizie sulla situazione del nostro Comune, questo è importante perché è così che si fanno gli interessi dell’intera comunità. Ritorno sul fatto della zona rossa e sul fatto che per alcuni stiamo improvvisando nel portare avanti la nostra opera istituzionale, per questo mi rivolgo alle famiglie, alle associazioni, ai commercianti, agli ambulanti, agli artigiani, alle aziende agricole ed agli imprenditori, insomma all’intero mondo produttivo e sociale di Bovalino, è vero ci sono delle difficoltà però noi stiamo facendo di tutto per evitare che ulteriori enormi danni possano derivare alle vostre attività…non è assolutamente vero il contrario. Quindi andiamo avanti insieme, rispettiamo le regole e cerchiamo di fare fronte comune e attiviamo –anche privatamente- tutte le misure igienico-sanitarie previste e sono certo che insieme ce la faremo”





(Pasquale Rosaci)