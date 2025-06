Salernitana, otto calciatori in ospedale per sospetta intossicazione alimentare: possibile rinvio del ritorno playout

Tempo di lettura: ~2 min

SALERNO – Otto calciatori e otto membri dello staff della Salernitana sono stati trasportati in ospedale nella serata di domenica per una sospetta intossicazione alimentare. Il malessere è emerso al termine della trasferta a Genova, dove la squadra aveva disputato l’andata dei playout di Serie B contro la Sampdoria, perdendo per 2-0.



Malori durante il volo di ritorno da Genova



Secondo le prime ricostruzioni, dopo la partita i tesserati del club campano avevano consumato un pasto al sacco a base di riso, preparato presumibilmente in una struttura genovese. Durante il volo di rientro verso Salerno, diversi giocatori e membri dello staff hanno iniziato a lamentare dolori addominali e nausea.



All’atterraggio all’aeroporto di Salerno, è stato necessario l’intervento di alcune ambulanze, che hanno trasportato gli atleti e i collaboratori in vari ospedali della zona, tra cui quelli di Salerno e Battipaglia.



Ipotesi di rinvio della gara di ritorno



Nel corso della serata, altri due membri della squadra avrebbero manifestato sintomi simili, alimentando i sospetti di una vera e propria contaminazione alimentare. Al momento non sono stati diffusi aggiornamenti ufficiali da parte della società granata. Tuttavia, secondo l’agenzia Ansa, la Salernitana starebbe valutando la richiesta di rinvio del match di ritorno dei playout, in programma venerdì 21 giugno.



Indagini in corso sull’origine del pasto



Rimane ancora da chiarire la provenienza esatta del cibo consumato, ma le prime informazioni indicano che il pasto era stato confezionato a Genova. Le autorità sanitarie locali potrebbero ora intervenire per effettuare accertamenti sulle condizioni igieniche e le responsabilità.



Una situazione da monitorare



L’episodio arriva in un momento cruciale per il futuro della Salernitana, impegnata a evitare la retrocessione in Serie C. La Lega di Serie B e la FIGC dovranno ora valutare l’eventuale richiesta di rinvio della gara e monitorare l’evolversi delle condizioni fisiche dei tesserati coinvolti.