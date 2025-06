Salernitana-Sampdoria, Doveri arbitra il ritorno dei playout

Tempo di lettura: ~2 min

Rimani sempre aggiornato! Unisciti al nostro canale Telegram per ricevere notizie in tempo reale, esclusive ed aggiornamenti direttamente sul tuo smartphone. Entra nel Canale

Salernitana-Sampdoria, playout rinviato: 16 intossicati tra i granata. Si gioca domenica 22 giugno alle 20:30

SALERNO – Doveva essere il giorno della verità per la Salernitana, chiamata a ribaltare il 2-0 subito all’andata contro la Sampdoria nei playout di Serie B. Ma il match di ritorno, inizialmente previsto per venerdì 20 giugno, è stato rinviato a domenica 22 giugno alle ore 20:30. Alla base della decisione c’è un’improvvisa intossicazione alimentare che ha colpito ben 16 tesserati granata, costringendo la squadra campana a chiedere il posticipo della gara.

Emergenza Salernitana e rinvio ufficiale

Il club ha immediatamente informato la Lega Serie B e l’AIA, allegando la documentazione medica necessaria. Vista la gravità del numero di colpiti e l’impossibilità di schierare una rosa competitiva, la richiesta è stata accolta: il ritorno dei playout si disputerà regolarmente domenica sera, sempre allo Stadio Arechi di Salerno.

Una situazione inaspettata che arriva proprio nel momento cruciale della stagione. Per la Salernitana c’è il rischio concreto di dover affrontare la Sampdoria con poco tempo per recuperare condizione e concentrazione. Per i blucerchiati, invece, l'attesa si prolunga, ma resta il vantaggio del risultato maturato all’andata.

La terna arbitrale del match Salvezza

Nel frattempo, l’AIA (Associazione Italiana Arbitri) ha comunicato le designazioni ufficiali per la partita di ritorno dei playout. A dirigere l’incontro sarà Daniele Doveri, uno dei direttori di gara più esperti in organico.

Ecco la terna arbitrale completa:

Arbitro : Daniele Doveri (Sezione di Roma 1) Assistenti : Giorgio Peretti e Valerio Colarossi IV Ufficiale : Maurizio Mariani VAR : Valerio Marini AVAR : Fabio Meraviglia



Una sfida salvezza che vale una stagione

Il contesto è ora ancora più teso: la Salernitana deve dimenticare in fretta l’episodio e provare l’impresa davanti al proprio pubblico. La Sampdoria, dal canto suo, cercherà di gestire il vantaggio con maturità, pur consapevole che nulla è scontato in un ambiente così caldo.

Il fischio d’inizio è fissato per domenica 22 giugno alle 20:30. In palio, la permanenza in Serie B.

Vuoi restare sempre aggiornato con le notizie più importanti? Iscriviti al nostro canale WhatsApp InfoOggi e ricevi in tempo reale gli aggiornamenti direttamente sul tuo smartphone! Clicca qui per unirti