Salvini domani in Calabria, a Isola Capo Rizzuto e Soverato

CATANZARO, 9 AGOSTO - Il leader della Lega e ministro dell'Interno Matteo Salvini, sarà domani in Calabria per iniziative di partito. Alle 16.30 parteciperà ad un incontro a Isola Capo Rizzuto, in programma al Castello Aragonese e nello stabilimento balneare adiacente. Alle 21, il leader della Lega terrà un comizio sul lungomare Europa a Soverato.