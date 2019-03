Salvini: rispetto primarie Pd ma ora tocca a noi; Tav va fatta

ROMA, 4 MARZO - La manifestazione antirazzista? "In Italia non c'e' nessun razzismo, conosco tutti i numeri" e le primarie del Pd "le rispetto, ma ora tocca a noi. In 10 anni la loro partecipazione si e' dimezzata". Per quanto riguarda invece la Tav, "va fatta e ho fiducia in Conte". E' la sintesi di un colloquio del vicepremier e leader della Lega, Matteo Salvini, con il quotidiano 'La Stampa'

"Renzi, Boschi e Prodi - continua Salvini sulla 'Stampa' hanno gia' governato, e male, per anni. Ora tocca a noi". Il leader leghista augura quindi "buon lavoro" a Zingaretti "e complimenti, anche se i voti di oggi sono al minimo della partecipazione. Rispetto ogni singolo voto espresso ma in 10 anni si sono quasi dimezzati". Salvini torna quindi sulla manifestazione di sabato a Milano "pacifica e assolutamente legittima. Ognuno protesta per quello che vuole - continua - ma l'emergenza razzismo in Italia non esiste. A meno che dicendo che si e' contro il razzismo si intenda che chiunque vuole entrare in Italia puo' farlo senza casa e senza lavoro. Allora non sono assolutamente d'accordo. In Italia si entra solo col permesso"