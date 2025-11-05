San Giovanni in Marignano, si alza il sipario sulla stagione 2025/26 del Teatro Massari

Tempo di lettura: ~5 min

San Giovanni in Marignano (RN), 5/11/2025 - Si alza il sipario sulla stagione teatrale 2025/26 del Teatro Massari. Quest’anno, però, i grandi artisti che si alterneranno sul palcoscenico, lo faranno in un ambiente rinnovato.

Grazie, infatti, al bando al BANDO PR-FESR 2021-2027 – per il sostegno all’innovazione e agli investimenti delle imprese culturali e creative, che ha coperto l’80% del costo dei lavori che si aggira intorno ai 30mila euro, è stato realizzato un nuovo impianto di illuminazione e di efficientamento energetico, oltre ad una biglietteria più moderna e funzionale, che verrà completata entro fine 2025.

Alla conferenza di presentazione della stagione teatrale 202/26, tenuta questa mattina proprio all’interno del teatro marignanese, sono intervenuti: il direttore artistico Cristiano Roccamo, la sindaca del Comune di San Giovanni in Marignano Michela Bertuccioli e l’assessora alla cultura Federica Cioppi.

In cartellone ben 12 spettacoli: si partirà sabato 8 novembre con Aulularia di Plauto per finire l’11 aprile 2026 con Parole, Parole, Parole di Adriano Bennicelli. Di queste 12 rappresentazioni, il Teatro Europeo Plautino, che gestisce il Teatro Massari, ha curato la produzione di 4 spettacoli: Aulularia (8 novembre), Sei personaggi in cerca d'autore (sabato 22 novembre), Medea (sabato 13 dicembre) e La Locandiera (sabato 17 gennaio). Da sottolineare anche gli abbonamenti al buio che, quest'anno, hanno raggiunto quota 70.

“È sempre emozionante inaugurare una nuova stagione teatrale, perché ogni volta è un invito ad intraprendere un’avventura fatta di incontri, scoperte ed emozioni – affermano la sindaca Bertuccioli e l’assessora Cioppi -. In questo caso lo è ancora di più, poiché il cartellone è ospitato in un gioiello architettonico che custodisce la nostra storia e si prepara a farne ascoltare moltissime altre, con linguaggi differenti, dai classici ai contemporanei. Ringraziamo il Teatro Europeo Plautino per la passione con cui accompagna la crescita di questo importantissimo spazio culturale, e la Regione Emilia-Romagna, che con il proprio sostegno ha contribuito a far risplendere ancora di più un luogo così prezioso per la comunità”.

Anche se non era presente fisicamente alla conferenza stampa, l’assessora regionale alla Cultura Gessica Allegni, ha voluto lasciare comunque un suo commento: “Il Teatro Augusto Massari è una perla del panorama teatrale della nostra regione. Siamo particolarmente contenti per i lavori di ammodernamento realizzati con le risorse del PR-FESR 2021-2027 e che oggi restituiscono alla comunità un luogo della cultura così importante, rinnovato e più efficiente. I teatri rappresentano infatti spazi fondamentali per la crescita collettiva, luoghi dove si alimenta il dialogo, si nutre l'immaginazione e si costruisce il senso di appartenenza a una comunità”.

“Desidero inoltre ringraziare e salutare tutto lo staff del Teatro Europeo Plautino, che dal 2013 si dedica con passione e professionalità alla diffusione del teatro classico, rivolgendosi in particolare alle giovani generazioni e che oggi presenta la nuova stagione che sono certa riporterà cittadine e cittadini a vivere questo luogo – sottolinea Allegni -.La compagnia, diretta da Cristiano Roccamo che saluto, è sostenuta dalla Regione attraverso la legge regionale 13 sullo spettacolo dal vivo, che ne riconosce la qualità e l'importanza del lavoro di valorizzazione del patrimonio teatrale classico”.

“Auguro alla nuova stagione teatrale il successo che merita e ringrazio tutti coloro che, con il loro impegno, mantengono vivo questo importante presidio culturale del nostro territorio in particolare la sindaca Michela Bertuccioli e l'assessora alla cultura Federica Cioppi”- conclude l’assessora regionale.

“Non ci arrendiamo e non siamo disarmati. Le parole che continuiamo a pronunciare su un palcoscenico sono la miglior difesa possibile – spiega il direttore artistico Roccamo -. Non ci arrendiamo alla deriva sociale a cui assistiamo ogni giorno. Questo significa oggi occuparsi di cultura e soprattutto di teatro, non arrendersi in questo “fronte” che separa la cultura umanistica da quella capitalistica. Sono tempi che non avremmo voluto vivere, tempi nei quali gli interessi dei pochi prevalgono su quelli dei molti. Ed ecco che il teatro o meglio lo spettacolo dal vivo, assumono ancora più valore che mai. Un rito sociale, collettivo e antico nel quale vogliamo rifugiarci per continuare a credere, a crescere e a sognare, tutti insieme” – conclude Roccamo.

IL CARTELLONE DEGLI SPETTACOLI IN PROGRAMMA

Sabato 8 novembre ore 21:00

AULULARIA

di T.M.Plauto

Sabato 22 novembre ore 21:00

SEI PERSONAGGI IN CERCA D’AUTORE

di Luigi Pirandello

Sabato 6 dicembre ore 21:00

MEDEA

di Euripide

Sabato 13 dicembre ore 21:00

IL MEGLIO DEVE ANCORA VENIRE

Adattamento teatrale Matteo Bartoli - Ennio Cantoni

Sabato 10 gennaio ore 21:00

HEDY LAMARR, UNA DONNA TRA GENIO E BELLEZZA

di Barbara Alesse

Sabato 17 gennaio ore 21:00

LA LOCANDIERA

di Carlo Goldoni

Domenica 25 gennaio ore 16:00

G.A.P. Gioco d’Azzardo Patologico

rovinarsi è un gioco

di e con Stefano Ledda

Sabato 7 febbraio ore 21:00

MA CHE BELL’IKEA

di Gianni Clementi

Sabato 21 febbraio ore 21:00

A CYRANO

di e con Maurizio Brandalese

Sabato 7 marzo ore 21:00

FRAGILE...MANEGGIARE CON CURA

Di Susanna Mameli

Sabato 21 marzo ore 21:00

ABITARE LA TERRA

Poema scenico con figure

Composizione e interpretazione Silvio Castiglioni

Sabato 11 aprile ore 21:00

PAROLE, PAROLE, PAROLE

di Adriano Bennicelli