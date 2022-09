Sanità: Matteo Galletta nuovo direttore Asp di Vibo Valentia Classe '67, è originario di Palmi

VIBO VALENTIA, 3 MAR - È Matteo Galletta il nuovo Direttore sanitario dell'Asp di Vibo Valentia. Il commissario Giuseppe Giuliano ha infatti firmato la delibera con la quale dà incarico al professionista il cui nome è risultato idoneo tra una rosa di candidati.

E tra questi spiccava anche l'ex commissario Angela Caligiuri, alla guida di Palazzo ex Inam fino a poco più di un anno fa. Gli altri in corsa erano Ilario Lazzaro, Federico Tallarigo, Angelo Barbato, Francesco Tropeano, Emanuele Ciotti e Antonio Bray. Classe 1967, Matteo Galletta è originario di Palmi e ricopre il ruolo di direttore medico di Presidio presso il Grande Ospedale Metropolitano "Bianchi Melacrino Morelli" di Reggio Calabria. Ha frequentato l'Università degli Studi di Perugia conseguendo nel 1996 il diploma di laurea in medicina e chirurgia dopo di che ha conseguito l'abilitazione all'esercizio della professione medica.

Nel 2002 ha frequentato l'Università Cattolica del Sacro Cuore di Roma conseguendo il Diploma di Specializzazione in Igiene e Medicina Preventiva e la qualifica di Medico specialista in Igiene e Medicina Preventiva.

Nel corso della sua attività professionale ha anche ricoperto l'incarico di docente universitario ed è stato relatore in numerosi appuntamenti convegnistici.