Santelli, Tar? Non so, ma Governo vuole anticipare misure. "Vinto battaglia perché parlato di Calabria che chiede lavorare"

CATANZARO, 7 MAG - "Cosa mi aspetto sabato dal Tar? Non lo so. Certo abbiamo aperto un dibattito, e questo è un risultato politico forte all'interno del Paese, tanto che oggi il presidente Conte dice di anticipare tutte le misure".



Lo ha detto Jole Santelli presidente della Regione Calabria. "Posso dire una cosa - ha aggiunto - in termini politici nobili: la Calabria la battaglia l'ha già vinta perché si è parlato di questa terra e si è parlato non di una Calabria che chiedeva l'assistenza ma di una Calabria che chiedeva di lavorare. E questa per me è la cosa più importante. Aggiungo un dato: il Governo parla di riaprire dal 18 maggio sperando in un tasso dello 0,5 ma la Calabria quel tasso ce l'aveva quando abbiamo fatto l'ordinanza".