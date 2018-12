Sarà tre volte Natale: Annullata la sfilata della Fanfara dei Bersaglieri. Catanzaro piange Manuel

CATANZARO, 18 DICEMBRE - In momenti di festa, come quelli nel periodo natalizio, è triste apprendere notizie dolorose, soprattutto quelle che riguardano giovani. Catanzaro piange Manuel, il ragazzo di 28 anni che stamane ha trovato la morte in un incidente avvenuto sulla strada statale 280. Per questa ragione, l’Amministrazione Comunale ha deciso di annullare la sfilata della Fanfara dei Bersaglieri, rientrante nel programma della II edizione di Sarà Tre Volte Natale, prevista su Corso Mazzini oggi pomeriggio e organizzata in collaborazione col Comando Militare Esercito Calabria, diretto dal Colonello Giampiero Battipaglia Oggi niente festa, è il momento del raccoglimento e del silenzio per il giovane Manuel.