Sassari inaugura il master in Diritto di Polizia e Pubblica Sicurezza con il capo della Polizia Pisani

Tempo di lettura: ~2 min

Rimani sempre aggiornato! Unisciti al nostro canale Telegram per ricevere notizie in tempo reale, esclusive ed aggiornamenti direttamente sul tuo smartphone. Entra nel Canale

Nella giornata di ieri, presso l'Aula magna dell'Università degli studi di Sassari, si è tenuta la cerimonia di inaugurazione del Master universitario di II livello in Diritto di Polizia e di pubblica sicurezza per l'anno accademico 2026-2027. L'evento ha visto la partecipazione del capo della Polizia Vittorio Pisani, accolto dal rettore Gavino Mariotti, dal prefetto Carla Di Quattro, dal sindaco Giuseppe Mascia, dal questore Filiberto Mastrapasqua e dall'assessore regionale Francesco Spanedda.

Un'opportunità formativa unica nel panorama giuridico

Il master, frutto della collaborazione tra l'Università di Sassari e la questura locale, si propone di approfondire le specificità del diritto di polizia e della pubblica sicurezza, unendo ricerca accademica, sapere giuridico ed esperienza istituzionale. Come sottolineato dal direttore del master Giovanni Barrocu, il programma formativo è stato progettato per rispondere alle esigenze concrete degli operatori del settore.

Durante il suo intervento, il capo della Polizia Pisani ha evidenziato l'importanza di fornire una proiezione operativa alle norme e alle nozioni impartite, affinché la scienza giuridica si integri con le attività pratiche quotidiane delle forze di polizia. Ha inoltre rimarcato il valore della partecipazione di docenti provenienti dalle forze dell'ordine, che apportano la loro esperienza sul campo.

Contenuto partner Method Tipster Gol attesi, medie realizzative e precedenti di ogni partita, letti con due modelli statistici a confronto. Prova gratis 7 giorni. Guarda le analisi → 18+ · contenuti statistici, non consulenza

I principi costituzionali e l'attualità delle norme

Pisani ha richiamato i lavori preparatori della Costituzione, in particolare la relazione di Giorgio La Pira che pone "l'anteriorità della persona rispetto allo Stato" come fondamento, sottolineando il rispetto assoluto delle libertà fondamentali e delle garanzie del cittadino. Ha poi analizzato la legge 121 del 1981, definendola all'avanguardia e ancora attuale, e ha discusso le recenti normative sull'intelligenza artificiale. Ha concluso affermando che "la democrazia è un sistema di vita, un sistema di valori, un sistema di regole, che devono essere la bussola di ogni operatore del diritto".

Obiettivi e prospettive del master

Il master si propone di offrire agli partecipanti gli strumenti per comprendere le dinamiche istituzionali, organizzative e giuridiche che caratterizzano l'azione delle Autorità di pubblica sicurezza e delle Forze di polizia. Particolare attenzione è dedicata alla conoscenza delle funzioni della Polizia di Stato nella gestione dell'ordine e della sicurezza pubblica, nella prevenzione e nel contrasto dei fenomeni criminali, nonché nella tutela dei diritti e delle libertà dei cittadini.

Questa iniziativa rappresenta un passo significativo verso la formazione di professionalità altamente qualificate, in grado di operare con competenza e consapevolezza nel complesso ambito della sicurezza pubblica.