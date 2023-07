Scipione si rinforza: il meteo dopo gli ultimi temporali promette più caldo di prima. I dettagli

Scipione si rinforza: il meteo dopo gli ultimi temporali promette più caldo di prima. Dopo la breve parentesi temporalesca che sta disturbando un po' il meteo in questo inizio di weekend, Domenica l'alta pressione Scipione tornerà ad alzare la voce. Il suo intento sarebbe quello di riportare la stabilità su tutto il Paese e magari anche più caldo di prima.

Tuttavia il suo tentativo andrà solo in parte a buon fine in quanto dovrà fare i conti ancora con qualche insidia.

Dal Nord Europa infatti continua ad affluire una massa d'aria più fresca che non solo contribuirà a contenere i bollenti spiriti di Scipione, ma sarà anche alla base di numerose note d'instabilità su alcune zone del Sud come ad esempio in Calabria. Qui, soprattutto nelle ore più calde, potranno ancora svilupparsi improvvisi rovesci anche a sfondo temporalesco.

Lo possiamo notare bene anche in questa mappa qui sotto centrata proprio per la giornata di Domenica 25 Giugno, dove nelle aree colorate in blu sono attesi cumulati di pioggia prossimi ai 40mm, l'equivalente a 40 litri per metro quadrato.

ul resto del Paese invece, Scipione riuscirà a riportare condizioni di tempo stabile, ben soleggiato anche se il clima si manterrà abbastanza gradevole grazie alla persistenza, seppur debole, di venti settentrionali che ci garantiranno inoltre una qualità di caldo meno opprimente grazie ai tassi di umidità non particolarmente alti.

Solo con l'inizio della prossima settimana si potrà tornare a parlare di caldo importante soprattutto per le regioni del Nord e del Centro anche se, almeno per ora, non ci sono particolari garanzie di durata. Anzi!. Ma di questo vi daremo maggiori dettagli nei prossimi aggiornamenti. (iLMeteo)





In aggiornamento