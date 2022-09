Scuola: Sileri, contrario alla mascherina sotto i 10 anni

ROMA, 31 AGO - "Sono contrario alla mascherina sotto i 10 anni. I bambini tra i 6 e i 10 anni possono non tenerla, tranne che in ambienti comuni" e di particolare frequentazione. "Dobbiamo educarli e spiegare, senza impaurirli. Possiamo solo minimizzare il rischio ma non azzerarlo". Lo ha detto il viceministro alla Salute Pierpaolo Sileri intervenendo stamane ad Agoraà su Rai3. E se c'è un alunno con la febbre? "Test, tampone e se è positivo, va fatto lo screening sulla classe. La quarantena è una possibilità ma più efficace per il ritorno a scuola è il tampone a tutta la classe".