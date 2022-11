Scuola Taverna giornata internazionale contro la violenza sulle donne

TAVERNA, 25 NOV. - 25 novembre, giornata internazionale contro la violenza sulle donne. Un omaggio e insieme didattica e arte, quello che ha promosso la scuola secondaria di I grado di Taverna. Il tutto grazie agli alunni, ai docenti e alle famiglie che hanno voluto ancora una volta dimostrare vicinanza alla scuola e alle sue molteplici attività. C’è davvero da esserne orgogliosi ed in effetti lo è la nuova Dirigente Scolastica, Maria Rosaria Sganga, per una mattinata emozionante e partecipata.

Presenti le autorità locali, il parroco e tanti tavernesi che approfittando dell’ultimo sole autunnale si sono fatti trascinare dalle note del maestro, Andrea Agosto, dalle coreografie di Concetta Iania, e dai tanti ragazzi e ragazze che hanno trasmesso sentimenti positivi e sinceri.

La violenza contro le donne è stata messa in scena rievocando le tante vittime calabresi e cercando di non far cadere su di loro l’oblio. Ma soprattutto è la musica che trascina e che fa scendere qualche lacrima d’amore o forse solo di consapevolezza. I ragazzi sono perfetti nei movimenti e nelle espressioni: il tutto per sensibilizzare e condividere il loro no alla violenza. Persino nelle riprese si cimentano con la passione di Carmine Frustaci.

Quasi ad un certo punto tra quelle lacrime d’emozione sfugge qualche scusa e qualche senso di colpa nascosto tra una tromba e un clarinetto, tra la bella voce di un’alunna e le letture poetiche. Tanti applausi ancora e il corale rifiuto delle tante violenze messe in scena, ma purtroppo reali e sanguinarie. Ragazzi e docenti impegnati, partecipi ed emozionati. Poi la foto di rito per ricordare una splendida disponibilità ad emozionarsi attraverso il loro messaggio. Un ultimo sole autunnale che ha saputo riscaldare i cuori di tutti e di cui la scuola può davvero vantarsi