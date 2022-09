SGF. Donne e Diritti: Vinta battaglia per il consultorio

Donne e Diritti: al Consultorio prende servizio la ginecologa

SAN GIOVANNI IN FIORE 22 GIUG - Oggi 22 giugno 2021 primo traguardo raggiunto da Donne e Diritti e Comunità Competente per la battaglia del Consultorio di San Giovanni in Fiore:

ha preso servizio, infatti, la ginecologa-ecografista Marussia Politano .La dottoressa effettuerà visite ed ecografie ginecologiche previa prenotazione.

Noi Donne dell' associazione plaudiamo e diamo il benvenuto alla dottoressa Politano, grande professionista che ha prestato la sua attività a Milano e che ora sarà un pilastro della medicina del territorio di San Giovanni in Fiore. Le auguriamo buon lavoro e ringraziamo le Istituzioni sanitarie che hanno ascoltato le nostre richieste.

Donne e Diritti