Si allarga l'emergenza smog, anche a Roma stop ai diesel. A Torino limitazioni fino a giovedì, ordinanza a Firenze

ROMA, 14 GEN - Si allarga l'emergenza smog. A Torino confermate fino a giovedì le limitazioni del traffico. In Emilia-Romagna è scattato il semaforo rosso: negli ultimi tre giorni i livelli di polveri sottili pm10 hanno sforato la soglia limite di 50 microgrammi per metro cubo in Emilia, al netto dell'area metropolitana di Bologna, e nella Bassa Romagna.



A Roma, visto il persistere degli elevati livelli di inquinamento, disposto per oggi lo stop nella ZTL Fascia Verde dalle 7.30 alle 10.30 e dalle 16.30 alle 20.30 delle auto diesel da Euro 3 fino a Euro 6.