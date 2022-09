Il Sindaco Francesco Mauro: Coronavirus. #AiutiAMOci! #IoRestoaCasa

SELLIA MARINA 11 MAR- Mi state chiedendo in molti se posso fare questo o quello. La risposta è: #No!

Ci si sposta solo per:

1 ) motivi di lavoro

2 ) motivi di salute

3 ) motivi di stretta necessità



#APPELLO: A tutte le Attività - che non sono Farmacie/Parafarmacie/Vendita di generi alimentati e/o di prima necessità- che hanno contatti con il pubblico, anche se la legge ancora non lo prevede, #CHIUDETE di Vostra spontanea volontà! Ciò a #tutela della Vostra e Altrui #incolumità.



Il Sindaco Francesco Mauro