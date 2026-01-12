Smart in fiamme a Catanzaro: auto distrutta dal rogo nel quartiere Gagliano. (Video)

Tempo di lettura: ~1 min

Una Smart è andata a fuoco nel quartiere Gagliano di Catanzaro, in località Timpone, dove i vigili del fuoco sono al lavoro per spegnere le fiamme e mettere in sicurezza l’area. In corso gli accertamenti per chiarire l’origine del rogo.

Incendio in località Timpone

Nel tardo pomeriggio di oggi una vettura Smart, parcheggiata in località Timpone nel quartiere Gagliano a Catanzaro, è stata improvvisamente avvolta dalle fiamme, creando apprensione tra i residenti della zona. Dalle immagini si nota una densa colonna di fumo e la vettura già quasi completamente interessata dall’incendio.

Intervento dei vigili del fuoco

Sul posto sono intervenute le squadre dei vigili del fuoco del comando di Catanzaro, che stanno operando con mezzi antincendio per domare il rogo e impedire che le fiamme coinvolgano altre auto o strutture vicine.[1] Le operazioni sono mirate anche alla messa in sicurezza dell’area, considerata la presenza di altri veicoli e abitazioni nelle immediate vicinanze.

Cause in fase di accertamento

Al momento non sono ancora chiare le cause che hanno dato origine alle fiamme e tutte le ipotesi restano aperte. I vigili del fuoco, una volta concluse le operazioni di spegnimento, effettueranno i rilievi necessari per ricostruire la dinamica dell’evento e individuare l’eventuale natura accidentale o dolosa dell’incendio.