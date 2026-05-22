Soluzioni Integrate Maggioli tra le 100 Imprese italiane premiate al “Legalità & Profitto Award 2026”
Premiate le imprese che si distinguono per solidità economica, trasparenza e qualità della governance. Tra queste anche Soluzioni Integrate Maggioli, realtà con un’importante sede produttiva in Calabria e una presenza consolidata nei principali progetti di trasformazione digitale della Pubblica Amministrazione.
L’AD Alessandro Carellario: «Affidabilità organizzativa, qualità dei processi e contenuti sono elementi centrali tanto quanto la capacità di innovare».
ROMA - Solidità economica, qualità dei bilanci, trasparenza e rating di legalità. Sono questi i criteri alla base del “Legalità & Profitto Award 2026”, il riconoscimento promosso da Economy Group e RSM che ogni anno seleziona le 100 imprese italiane distintesi per affidabilità, correttezza gestionale e capacità di crescita.
Tra le aziende premiate nell’edizione 2026 anche Soluzioni Integrate Maggioli, società del Gruppo Maggioli specializzata nello sviluppo di ecosistemi digitali e piattaforme interoperabili per la Pubblica Amministrazione.
La cerimonia di premiazione si è svolta il 18 maggio nella Sala degli Atti Parlamentari della Biblioteca del Senato della Repubblica “Giovanni Spadolini”.
Il riconoscimento nasce dall’integrazione tra indicatori economico-finanziari e Rating di Legalità, lo strumento introdotto dall’AGCM per valorizzare le imprese che adottano elevati standard di correttezza, governance e trasparenza. Un parametro che negli anni ha assunto un ruolo sempre più rilevante anche nell’accesso al credito, nella reputazione aziendale e nei rapporti con la Pubblica Amministrazione.
Per Soluzioni Integrate Maggioli il premio arriva in una fase di consolidamento e crescita della società, oggi attiva nei principali ambiti della trasformazione digitale pubblica, dalla sanità ai beni culturali, attraverso soluzioni per l’interoperabilità dei sistemi, la gestione dei dati e lo sviluppo di piattaforme digitali per amministrazioni centrali e territoriali.
«In settori complessi come quelli dei servizi pubblici digitali, affidabilità organizzativa, qualità dei processi e contenuti sono elementi centrali tanto quanto la capacità di innovare», ha dichiarato Alessandro Carellario, Amministratore Delegato di Soluzioni Integrate Maggioli.
Con oltre 350 professionisti e sedi a Roma, Catanzaro – dove risiede un importante centro produttivo – Cagliari e Palermo, la società opera come competency hub del Gruppo Maggioli nell’ambito della system integration per la Pubblica Amministrazione.
I temi legati a governance, innovazione e trasformazione dei servizi pubblici saranno al centro anche della partecipazione dell’azienda a Forum PA 2026, il principale appuntamento nazionale dedicato all’evoluzione della Pubblica Amministrazione.
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