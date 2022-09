Stalking: minacce morte a ex compagna, arrestato

Stalking: minacce morte a ex compagna, arrestato. Vessazioni si sarebbero protratte per oltre tre anni.

RENDE, 19 NOV - Per più di tre anni avrebbe minacciato ripetutamente di morte l'ex compagna, a cui inviava messaggi minatori. I carabinieri della Compagnia di Rende hanno arrestato e posto ai domiciliari un quarantatreenne di Cosenza con l'accusa di stalking.

I militari hanno notificato all'uomo l'ordinanza di custodia cautelare emessa dal Tribunale di Cosenza in accoglimento di una richiesta avanzata dalla Procura della Repubblica. Le indagini, avviate a seguito della denuncia della donna, ripetutamente vessata e minacciata, hanno evidenziato che l'uomo ha attuato una serie di reiterate condotte finalizzate ad atterrire la vittima, talvolta anche con azioni violente consistenti in vere e proprie aggressioni o minacce di morte estese anche ai familiari.

La donna veniva seguita ovunque, sul luogo di lavoro, nei pressi dell'abitazione e in quella dei propri familiari.