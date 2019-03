Tangenti: Arrestato sindaco. Operazione della Gdf tra province Como, Sondrio, Milano e Roma,

MILANO, 1 MARZO - Dalle prime ore di questa mattina è in corso un'operazione di polizia giudiziaria nei confronti di 9 persone tra cui un sindaco della provincia di Como, che ha perì oggetto "numerosi casi" di presunti "accordi corruttivi tra il primo cittadino e clienti del proprio studio associato, nonché per violazioni edilizie". Lo ha comunicato la Gdf di Como. L'operazione, diretta dalla locale Procura della Repubblica, riguarda le province di Como, Sondrio, Milano e Roma.



Al termine delle indagini, stamani è stata data esecuzione a un'ordinanza di custodia cautelare emessa dal gip di Como nei confronti dei nove soggetti, di cui 2 in carcere (il sindaco ed un professionista) e 7 ai domiciliari. I dettagli dell'operazione, denominata Dolce Casa, saranno resi noti stamani nel corso di una conferenza stampa, presieduta dal Procuratore della Repubblica di Como, Nicola Piacente, a Palazzo di Giustizia.