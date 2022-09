Tempo: previsioni delle ore 15 per domani

ROMA, 01 SET - 3bmeteo.com comunica le previsioni del tempo sull'Italia per la giornata di domani. Al Nord irregolarmente nuvoloso sui rilievi con locali fenomeni, più diffusi tra pomeriggio e sera e in locale estensione ai settori di pianura. Temperature stabili, massime tra 23 e 26. Al Centro parzialmente o localmente nuvoloso per il transito di nubi medio-alte con qualche piovasco su Tirreniche e Appennino. Temperature in rialzo, massime tra 25 e 28. Al Sud nubi medio-alte diffuse con cieli anche nuvolosi; qualche fenomeni possibile sulla Sicilia, specie interna. Temperature stazionarie, massime tra 25 e 28.