Tennistavolo Norbello: successi in A1 maschile e in Intercup

NORBELLO, 23 OTTOBRE 2023 - Un passo in avanti di qua, un altro di là e i Norbelloni danno un’idea di dinamicità che eccita assai i tifosi guilcerini, presenti sia in via Azuni, sia fuori le mura, attraverso le dirette streaming. Testimoni di un doppio successo che avalla tutto il buono emerso in precedenza. Quello di sabato, in A1 sulla Bagnolese, li ha riportati per qualche ora al comando, prima che l’Apuania Carrara se ne riappropriasse meritatamente vincendo a Prato. Il secondo, da vice detentori della TT. Intercup, li ha visti prevalere sui renani dell’Essener TTV 23 nel primo step che li catapulta nella big final della pool G, in attesa che si conosca l’esito dell’altra semifinale.

Un’imperfezione nella ciambella col buco si è però riscontrata a causa del tonfo casalingo della C2 che viene affondata con il risultato più impietoso, ma con undici giornate al termine il discorso salvezza può essere affrontato e risolto senza farsi prendere dalla sfiducia.

Il presidente Simone Carrucciu guarda controluce i referti di gioco, non solo per ammirare la sua inconfondibile firma, ma per ripercorrere mentalmente le fasi salienti delle due gare che tanto l’hanno coinvolto per emotività. “Diogo, Gaston e Marco Antonio sono stati molto professionali – dice – come sempre del resto, nell’approccio con due avversarie che sapevamo essere abbastanza combattive e vogliose di fare risultato. Sono stati bravi nel dosare le forze e sfoderarle con giudizio nelle fasi finali, quando oltre alla bravura, serve una predisposizione mentale che se viene meno, può compromettere tutto. Li ho ringraziati di cuore per questo bellissimo inizio di stagione. Piano, piano, partita per partita, cercheremo di trovare le giuste combinazioni per risultare all’altezza della situazione”.













Campionato Serie A1 Maschile – Girone Unico Nazionale

Quarta giornata di andata Sabato 21 ottobre 2023 Ore 17:00

Sede di Gioco Palestra Comunale – Via Azuni – Norbello (OR)

Tennistavolo Norbello Pol. Bagnolese ASD 4 1

DUE PUNTI IMPORTANTI

Di quanto fossero terribili gli italiani della formazione sanvitese si sapeva da anni. E il primo a rendersene conto nel lungo pomeriggio in via Azuni è stato Gaston Alto che per disfarsi una volta per tutte di una morsa molto stretta come quella costruita da Daniele Pinto si è dovuto spingere fino al quinto set, terminato con lo scarto minimo.

Cede un set a Francisco Sanchi ma per il resto della gara Diogo Carvalho sta piegato sulle sue gambe pronto a captare le mosse avversarie con prontezza di riflessi invidiabile unita ad una tecnica ben oliata in fase di preparazione.

Purtroppo il bel gioco e la ottima tenuta atletica non sono per ora sufficienti a Marco Antonio Cappuccio per conseguire il suo primo successo personale. A sbarrargli la strada stavolta è stato Jordy Piccolin, padrone della situazione in tutti e tre i parziali.

Ma è un piccolo neo nel percorso di una squadra che ottiene il secondo successo stagionale grazie all’asse argentino-portoghese. Diogo si trova di fronte il romeno Andrei Todor Istrate che sostituisce Pinto e lo immobilizza dopo quattro frazioni: perduta la seconda, si riporta avanti ai vantaggi della terza, ma in quella successiva il divario diventa netto.

A Gaston sono sufficienti tre parziali con Piccolin, ma la spia d’emergenza resta accesa per tutta la durata della sfida. Al rientro ai box sarà osannato dal pubblico di casa.

Impossibilitato a seguire i suoi ragazzi, il tecnico russo Sergei Mokropolov ha commentato così alla fine della gara: “Sono contento per i ragazzi specialmente per due punti difficili di Gaston e spero la stagione continui così”.

SCAMBIO DI BATTUTE CON DIOGO CARVALHO

Il primo a fare le valigie è lui. Non può giocare la TT. Intercup perché a livello di coppe europee ha già un impegno ad inizio settimana con la squadra portoghese.

Diogo, non è stato facile..

La Bagnolese è una squadra che è salita in Serie A1, attualmente con quattro buoni giocatori di livello molto simile che possono creare molti problemi a tutte le squadre.

Stavolta come sei riuscito a portare a casa i due punti?

La mia strategia è sempre quella di analizzare le partite degli avversari per arrivare al tavolo ed essere pronto ad interpretare quello che potrebbe succedere e avere più facilità a vincere. Sabato credo di aver raggiunto un ottimo livello e sono felice di aver aiutato la squadra a conseguire il risultato finale.

Marco Cappuccio si impegna a fondo ma non si è ancora sbloccato

Sì, Marco sta giocando bene, ma ha bisogno di vincere una partita per ritrovare la fiducia in sé stesso. Sono sicuro che succederà.

Invece Gaston procede tranquillo

Anche lui è a un ottimo livello. Ha vinto la prima partita di stretta misura, ma credo che stavolta fosse favorito in entrambe le sfide. Penso che siamo stati entrambi molto forti e sono sicuro che quando anche Marco vincerà la sua prima partita e riacquisterà fiducia, sarà molto meglio per tutti noi.

Classifica A1 maschile: Apuania Carrara 7 punti, Tennistavolo Norbello 5, Marcozzi 4, Bagnolese e Top Spin Messina 2, Sant’Espedito e Il Circolo Prato 2010 1.













Coppa Europea Maschile – TT. Intercup

Primo turno Pool G Domenica 22/10/2023 Ore 10:00

Sede di Gioco Palestra Comunale – Via Azuni – Norbello (OR)

Tennistavolo Norbello Essener Tischtennis Verein 23 (Germania) 4 1

RISCATTO A SUON DI PUNTI PER MARCO ANTONIO

I pronostici vengono rispettati ma si capisce subito che gli ospiti non sono calati in Sardegna solo per ammirare il magnifico retroterra norbellese pregno di storia, natura e bontà gastronomiche. Sebbene stanchi dagli sforzi di poche ore prima, sia Gaston Alto, sia soprattutto Marco Cappuccio, in singolare e in doppio, contribuiscono al passaggio alla big final della Pool G, in attesa della vincente tra TTK Gierle (Belgio) e il TTC Bruck/Leitha (Austria). Ma fa piacere vedere il pongista siciliano rinfrancarsi con due confortanti successi: nel match inaugurale tiene a debita distanza in tutti e tre i set Benno Schmidl, e poi nell’ultimo in cartello si prodiga in una entusiasmante rimonta nei confronti di Felix Kleeberg che conduceva 0-2. Nel doppio è tutto molto semplice perché la coppia dell’Essener composta da Schmidl e Kleeberg realizza 11 punti totali contro i 33 dei padroni di casa. Dà il meglio di sé la paraguaiana giallo blu Lucero Ovelar che dai palcoscenici della A2 femminile si concede un diversivo in coppa ma trova in Timon Mildenberger antagonista più ferrato che ha conquistato l’unico punto teutonico in gara 3.

Terza giornata di andata Domenica 22 ottobre 2023 Ore 10:00

Sede di Gioco Palestra Comunale – Via Azuni – Norbello (OR)

Tennistavolo Norbello Pol. Dilett. I.T.C. E. Fermi Iglesias 0 6

ALTRO PERICOLOSO STOP

Se non ingrana neppure il leader Maurizio Muzzu per la formazione di casa calano le tenebre, considerando che il restante del collettivo, composto da Martina Mura, Eleonora Trudu e Peppe Mele perde ulteriormente fiducia. “Ci siamo misurati con avversari forti – sintetizza Eleonora Trudu - particolarmente determinati nel cercare punti salvezza. Abbiamo combattuto ma non ce l’abbiamo fatta, per noi è un periodo vacillante ma ci si riprende sicuramente”.

