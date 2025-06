Tempo di lettura: ~2 min

Ternana Calcio verso una nuova proprietà: il Presidente D’Alessandro pronto alla cessione del Club

Terni, 27 giugno 2025 — La Ternana Calcio si prepara a voltare pagina. Dopo settimane di indiscrezioni e voci insistenti, oggi è arrivata l’ufficialità: l’attuale proprietà del Club ha manifestato l’intenzione di cedere il pacchetto azionario. Un passaggio delicato e significativo, che apre a scenari inediti per la squadra rossoverde e per tutta la città di Terni.

La notizia è stata confermata da un comunicato ufficiale diramato dalla società nella mattinata di venerdì 27 giugno. La decisione, maturata a seguito di “una riflessione approfondita e responsabile”, è stata condivisa in modo diretto durante un incontro tra il Presidente Stefano D’Alessandro e il Sindaco Stefano Bandecchi. Proprio quest’ultimo si è subito detto disponibile a collaborare per favorire un passaggio di proprietà trasparente e all’altezza della storia del Club.

Dietro alla scelta, non ci sono dissapori o difficoltà economiche, bensì la crescente pressione degli impegni aziendali, in particolare negli Stati Uniti, che impediscono all’attuale dirigenza di garantire alla Ternana l’attenzione e la dedizione necessarie. Un passo indietro quindi, non per mancanza d’interesse, ma per rispetto verso una piazza che vive di calcio e che merita un futuro stabile e ambizioso.

La tifoseria, sempre passionale e presente, è ora in attesa di capire chi potrebbe essere il nuovo timoniere di un progetto sportivo che ha bisogno di nuova linfa per affrontare le sfide future. All’orizzonte si intravedono nomi e ipotesi, ma servirà cautela e soprattutto trasparenza per garantire continuità e solidità alla società.

Il futuro della Ternana è ancora tutto da scrivere, ma il primo passo verso il cambiamento è stato fatto.

Comunicato ufficiale Ternana Calcio

27 Giugno 2025

La Ternana Calcio comunica che, come già emerso nelle ultime ore attraverso diversi organi di stampa, l’attuale proprietà ha manifestato la volontà di cedere il pacchetto azionario del Club.

Tale intenzione è stata espressa in modo chiaro nel corso dell’incontro tra il Presidente Stefano D’Alessandro e il Sindaco Stefano Bandecchi, il quale – preso atto della decisione – si è immediatamente reso disponibile a collaborare per individuare una soluzione e valutare eventuali soggetti interessati all’acquisizione.

Alla base di questa scelta vi sono, tra le varie motivazioni, gli impegni aziendali sempre più rilevanti, anche negli Stati Uniti, che non consentono alla proprietà di dedicare al Club l’attenzione e le energie che la Ternana merita. Una riflessione approfondita e responsabile ha portato a maturare questa decisione, nel pieno rispetto della società, dei tifosi e del territorio.

