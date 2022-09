Terremoti: scossa di magnitudo 3.2 sulla costa calabra. Nel cosentino. Non si registrano al momento danni

COSENZA, 19 APR - Un terremoto di magnitudo 3.2 è avvenuto in provincia di Cosenza, sulla costa Calabra nord occidentale. Ne dà notizia la sala sismica dell'INGV di Roma. L'ipocentro è stato localizzato ad una profondità di 273 km. Non si registrano al momento danni a persone o cose.