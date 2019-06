Terremoti: Tolmezzo, nuova scossa di magnitudo 3,5 all'alba

UDINE, 15 GIUGNO - Una nuova scossa di terremoto di magnitudo 3,5 (ML Richter) è stata registrata dagli strumenti dell'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia nella zona di Tolmezzo, in provincia di Udine, alle ore 6.12 di questa mattina. L'epicentro è stato localizzato a circa 1 chilometro a sud di Tolmezzo, ad una profondità di 1,4 chilometri, nella stessa zona in cui alle 15.57 di ieri pomeriggio era stata registrata una prima scossa di magnitudo 4.0. La scossa è stata avvertita in alto Friuli e anche a Udine. Al momento non sono segnalati danni a persone o cose.