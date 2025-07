Tragedia a Terracina: Crolla Il Tetto Di Un Ristorante Stellato. Morta una giovane sommelier, dieci i feriti

Tempo di lettura: ~3 min

La 31enne Mara Severin perde la vita sotto le macerie del rinomato ristorante Essenza. Tra i feriti anche clienti e membri dello staff. Indagini in corso: il forte vento tra le possibili cause del cedimento.

Ipotesi vento forte come concausa. Tre persone in prognosi riservata. Sequestrato il locale

Terracina (LT) – Una tragica serata d’estate si è trasformata in incubo ieri nel cuore della cittadina costiera del basso Lazio, dove il tetto del ristorante stellato Essenza è improvvisamente crollato, provocando la morte di Mara Severin, sommelier di 31 anni, e il ferimento di altre dieci persone. Di queste, tre risultano attualmente in prognosi riservata presso l’ospedale Fiorini di Terracina.

Secondo le prime ricostruzioni, il crollo è avvenuto intorno alle 22:00, mentre la sala interna del locale era ancora affollata da clienti e personale. Alcuni testimoni avrebbero riferito di due cedimenti distinti, forse legati a un fenomeno strutturale innescato o aggravato da condizioni meteorologiche avverse. Al momento del fatto, infatti, sulla provincia di Latina era attiva un’allerta meteo gialla per vento forte, condizione che potrebbe aver esercitato una pressione anomala sulla struttura del tetto.

L'analisi meteo: raffiche violente e rischio strutturale

Nella serata di ieri, una cella temporalesca in rapido movimento ha attraversato l’area tirrenica centro-meridionale, portando raffiche di vento oltre i 60 km/h a livello del suolo, con picchi localizzati anche più elevati. Il forte gradiente barico associato a un fronte freddo in transito potrebbe aver causato un vento discendente (downburst), un fenomeno meteorologico improvviso e violento che genera forti pressioni dinamiche al suolo.

Questi fenomeni, seppur brevi, sono in grado di compromettere strutture non perfettamente ancorate o già indebolite. Non è escluso che proprio un colpo di vento, unito a eventuali criticità statiche, abbia innescato il cedimento.

Le indagini e l'intervento delle autorità

La Procura di Latina ha disposto il sequestro preventivo del locale. Le indagini, coordinate dal PM Giuseppe Miliano, si concentrano sulla verifica delle condizioni statiche dell’immobile, sulle certificazioni edilizie e sulla possibile responsabilità delle condizioni meteo estreme. Il sindaco di Terracina, Francesco Giannetti, è giunto immediatamente sul luogo della tragedia per esprimere vicinanza ai familiari della vittima e garantire massimo supporto alle indagini.

Chi era Mara Severin

Mara, 31 anni, era sommelier professionista e uno dei volti più apprezzati del servizio di sala del ristorante Essenza, segnalato nelle principali guide gastronomiche italiane. Secondo quanto riportato sul sito ufficiale del locale, guidava il servizio accanto a un altro professionista, offrendo agli ospiti un’esperienza raffinata e curata.

Impatto sulla comunità e sicurezza strutturale

Questo dramma riapre il tema della sicurezza degli edifici, soprattutto nei contesti pubblici esposti a fenomeni meteo sempre più estremi. Gli eventi climatici violenti, in aumento negli ultimi anni a causa dei cambiamenti climatici, rappresentano un rischio crescente per le strutture urbane, specialmente in zone soggette a forti venti costieri come Terracina.

Le autorità invitano a non sottovalutare le allerte meteo e a procedere con costanti verifiche strutturali, in particolare per edifici storici o adibiti ad attività ad alta affluenza di pubblico.

