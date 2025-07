Tragedia nel Bolognese: autocisterna GPL esplode dopo uscita di strada, muore il conducente

Tempo di lettura: ~2 min

Coinvolta anche un'auto: due feriti lievi. Chiusa la Nuova Bazzanese

BOLOGNA – Drammatico incidente questa mattina nel Comune di Crespellano, in via Lunga, dove un’autocisterna carica di GPL è uscita di strada ed è esplosa nel parcheggio di una ditta di logistica. L’impatto, violentissimo, ha causato la morte dell’autista del mezzo pesante. Il corpo è stato recuperato dai vigili del fuoco dopo ore di lavoro tra le fiamme.

Secondo le prime ricostruzioni, l’autocisterna avrebbe perso il controllo poco prima delle 9, per cause ancora in fase di accertamento. Dopo aver sbandato, è finita fuori strada andando a schiantarsi contro una recinzione, per poi prendere fuoco ed esplodere.

Due feriti lievi in un'auto coinvolta

Nell’incidente è rimasta coinvolta anche un’automobile, sulla quale viaggiavano due persone che hanno riportato ferite lievi e sono state trasportate in ospedale in codice verde. Sul posto sono intervenuti tempestivamente i vigili del fuoco, l’elisoccorso del 118, i carabinieri e la polizia locale.

Viabilità interrotta: chiusa la Nuova Bazzanese

Per consentire le operazioni di soccorso e messa in sicurezza dell’area, la strada Nuova Bazzanese è stata chiusa in entrambe le direzioni, nei pressi dell’uscita 11. La circolazione potrebbe rimanere interrotta per diverse ore.

Indagini in corso

Le autorità stanno ora indagando per ricostruire con precisione la dinamica dell’incidente. Si ipotizza un guasto tecnico o un malore improvviso del conducente, ma tutte le piste restano aperte.