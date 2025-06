Tragedia sull’A1: muoiono marito e moglie, stavano tornando dalla laurea della figlia

Tempo di lettura: ~2 min

Gravi due feriti, tra cui una figlia e un carabiniere. Lutto cittadino a Bisceglie

Una tragedia sconvolgente ha colpito la comunità di Bisceglie, nel nord Barese: Emanuele Cosmai, 57 anni, e Patrizia Firrao, 58 anni, hanno perso la vita in un drammatico incidente stradale avvenuto nella serata di ieri sull’autostrada A1, nei pressi del bivio per la diramazione Roma Sud. La coppia, molto conosciuta in città, stava facendo ritorno a casa dopo aver festeggiato la laurea della figlia.

Lo scontro sulla A1: morti e feriti

A bordo dell’auto viaggiavano anche una delle figlie della coppia e un maresciallo dei carabinieri, collega dell’altra figlia. Entrambi sono rimasti gravemente feriti e trasportati in elicottero nei principali ospedali della zona. Coinvolto anche un furgone, il cui conducente ha riportato ferite non gravi.

Cordoglio del sindaco e della città di Bisceglie

La notizia ha rapidamente fatto il giro della città pugliese, suscitando profondo dolore e sgomento. Il sindaco Angelantonio Angarano ha espresso il cordoglio dell’intera comunità attraverso un post commosso sui social:

“Siamo profondamente addolorati per la tragica scomparsa di due nostri concittadini. Un’altra terribile tragedia della strada strappa brutalmente alla vita una coppia biscegliese, dilaniando una famiglia.”

Il primo cittadino ha poi ricordato, con toccante partecipazione, un'altra recente tragedia avvenuta ad aprile: la morte di Rosa Mastrototaro e della figlia incinta Margherita Di Liddo, vittime di un incidente tra Andria e Bisceglie.

Il messaggio di Unarma per la figlia carabiniere

Vicino alla famiglia anche Unarma Puglia, sindacato dei carabinieri, che ha espresso la propria solidarietà alla figlia delle vittime, maresciallo dell’Arma, e ha augurato pronta guarigione al collega rimasto ferito nello scontro:

“La speranza di vederlo tornare al più presto alla sua vita e ai suoi affetti è condivisa da tutti i colleghi.”

Un dolore che unisce e ferisce

Quella che sarebbe dovuta essere una giornata di festa si è trasformata in una pagina di dolore. Una famiglia distrutta, una comunità in lutto e una città che ancora una volta piange vite spezzate sull’asfalto.

