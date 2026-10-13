Trump ammette eccessi contro lIran e mette in dubbio la strategia negoziale

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In un comizio in Ohio, il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha ammesso che Washington potrebbe aver spinto troppo in là l'offensiva contro la leadership iraniana. Secondo Trump, eliminare i vertici intermedi avrebbe reso più difficile individuare interlocutori affidabili con cui negoziare. La dichiarazione segna un raro momento di autocritica nella strategia americana verso Teheran.

Le parole di Trump sui livelli colpiti

«Non sappiamo più con chi stiamo veramente avendo a che fare. Avremmo potuto fermarci al primo livello. Il secondo livello e il secondo livello e mezzo sono stati probabilmente un eccesso», ha detto il presidente statunitense. Un'affermazione che suggerisce come l'amministrazione Usa stia rivalutando l'efficacia dei decapitamenti mirati contro la struttura di potere iraniana.

Perché colpire la catena di comando complica la diplomazia

Quando si eliminano figure di raccordo tra il vertice e la base, si creano vuoti che rendono opaca la mappa degli interlocutori. I negoziati con l'Iran richiedono canali stabili e credibili. Se i contatti intermedi vengono rimossi, gli Stati Uniti rischiano di trovarsi di fronte a soggetti senza reale potere decisionale o, peggio, a elementi incontrollabili. È il paradosso delle operazioni mirate: indeboliscono l'avversario ma possono anche distruggere i canali di comunicazione.

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Possibili sviluppi e reazioni internazionali

Le parole di Trump potrebbero aprire a una riflessione più ampia sulla strategia di massima pressione. Resta da capire se si tratti di una semplice ammissione a caldo o dell'inizio di un ripensamento. Di certo, la comunità internazionale osserva con attenzione, mentre l'Iran non ha ancora replicato ufficialmente. Il quadro resta fluido e le prossime mosse americane saranno decisive per capire se prevarrà la linea negoziale o quella dello scontro frontale.