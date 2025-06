Ultimi giorni per visitare la mostra CHE GUEVARA tú y todos

Tempo di lettura: ~4 min

Rimani sempre aggiornato! Unisciti al nostro canale Telegram per ricevere notizie in tempo reale, esclusive ed aggiornamenti direttamente sul tuo smartphone. Entra nel Canale

Si avvia alla conclusione la straordinaria mostra CHE GUEVARA tú y todos, che in questi tre mesi di apertura ha registrato numeri di grande rilievo, confermando l’interesse e l’attenzione di pubblico italiano ed internazionale. L’esposizione, in corso ancora fino al 30 giugno al Museo Civico Archeologico di Bologna, è dedicata a Camilo Guevara, figlio del Che scomparso nel 2022 che, insieme a Daniele Zambelli – Curatore della mostra, Direttore creativo di Simmetrico e Presidente di Alma – ha voluto fortemente la realizzazione del progetto.

Dalla sua inaugurazione sino ad oggi, la mostra ha collezionato complessivamente oltre 20.000 visitatori, tra appassionati di storia, cultura, studenti, scuole, famiglie e note personalità del mondo dello spettacolo, come Paolo Fresu, celebre trombettista, compositore e scrittore italiano. La mostra ha saputo coinvolgere un pubblico eterogeneo, conquistando anche le nuove generazioni grazie alla forte presenza sui canali social ufficiali, che hanno registrato un incremento di oltre 3.000 nuovi followers e centinaia di commenti di entusiasmo e partecipazione. L’attenzione mediatica si è tradotta in una copertura senza precedenti, con più di 1.200 pagine di rassegna stampa tra servizi televisivi, interventi radiofonici e articoli di approfondimento su testate mensili, settimanali, quotidiani nazionali e locali e siti web.

Tra i momenti più significativi dell’esposizione si segnala la partecipazione di Aleida Guevara March, figlia del Che e Coordinatrice progetti speciali del Centro de Estudios Che Guevara a L’Avana, che con la sua presenza ha preso parte attivamente con interventi e un dialogo aperto, coinvolgendo anche l’Università di Bologna. Nella lista delle partecipazioni più significative di Aleida spicca quella al Salone Internazionale del Libro di Torino, dove lei stessa ha presentato e raccontato il catalogo Ernesto Che Guevara tú y todos edito da Edizioni Pendragon, giunto in poche settimane alla seconda ristampa.

Un grande contributo di approfondimento è stato fornito dall’Associazione Culturale ARCHIVIOZETA, che nella sala conferenze del Museo Civico Archeologico ha proposto per due giorni consecutivi il progetto CHE GUEVARA tú y todos. Lettura archeologica di chiara e penetrante trasparenza dedicato ad Ernesto Che Guevara, a cura di Enrica Sangiovanni e Gianluca Guidotti, anche questa alla presenza di Aleida Guevara March.

Infine, altra prestigiosa vetrina per CHE GUEVARA tú y todos è stato il grande schermo di Piazza Maggiore in cui è avvenuta la promozione della mostra durante Bologna Portici Festival 2025 e in apertura delle proiezioni de Il Cinema Ritrovato e di Sotto le stelle del cinema, che proseguirà fino al 30 giugno grazie alla collaborazione tra Fondazione Cineteca di Bologna, Settore Musei Civici e Settore Cultura e Creatività del Comune di Bologna.

Ricordiamo che il Museo Civico Archeologico ha adottato l’orario estivo, pertanto la mostra è aperta al pubblico dal lunedì alla domenica dalle ore 10.00 alle 19.00, ad esclusione del martedì non festivo che è giorno di chiusura.

Al fine di rendere partecipi sempre più ragazzi e tramandare la storia di Che Guevara anche alle nuove generazioni, fino al 30 giugno gli studenti universitari potranno visitare la mostra Che Guevara tú y todos ogni mercoledì ad un prezzo speciale di 7 euro. Per aderire allo sconto è necessario mostrare il tesserino direttamente alla biglietteria.

La mostra è patrocinata da:

Commissione Nazionale Italiana per l’UNESCO

Ambasciata di Cuba in Italia

Regione Emilia-Romagna

Comune di Bologna

La mostra è realizzata in collaborazione con:

Settore Musei Civici Bologna | Museo Civico Archeologico

La mostra è prodotta e ideata da:

Simmetrico Cultura con Alma e il Centro de Estudios Che Guevara.

La mostra, ideata e realizzata da Simmetrico Cultura, è curata da Daniele Zambelli, Flavio Andreini, Camilo Guevara March e María del Carmen Ariet García.

La colonna sonora originale della mostra è stata composta da Andrea Guerra.

La ricerca storica è stata coordinata dal Prof. Luigi Bruti Liberati , con il sostegno dell’ Università degli Studi di Milano e dell' Università di Storia dell'Havana , che hanno garantito autorevolezza al processo narrativo insieme al Centro de Estudios Che Guevara.

, con il sostegno dell’ e dell' , che hanno garantito autorevolezza al processo narrativo insieme al Centro de Estudios Che Guevara. Il catalogo, ricco di foto e documenti, è stato realizzato da Edizioni Pendragon. A cura di Daniele Zambelli, María del Carmen Ariet García, Flavio Andreini, Paola Romano

Vuoi restare sempre aggiornato con le notizie più importanti? Iscriviti al nostro canale WhatsApp InfoOggi e ricevi in tempo reale gli aggiornamenti direttamente sul tuo smartphone! Clicca qui per unirti