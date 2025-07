Un 100 che profuma di talento: Anna La Croce, quando la passione incontra la determinazione

Tempo di lettura: ~2 min

Rimani sempre aggiornato! Unisciti al nostro canale Telegram per ricevere notizie in tempo reale, esclusive ed aggiornamenti direttamente sul tuo smartphone. Entra nel Canale

C’è qualcosa di straordinario nel percorso di chi, come Anna La Croce, riesce a fondere l’arte, lo studio e l’impegno in un’unica traiettoria luminosa. Classe 2006, calabrese, artista e studentessa, Anna ha appena raggiunto uno dei traguardi più importanti della sua vita: 100/100 all’Esame di Stato.

Un risultato che non rappresenta soltanto un voto, ma il coronamento di anni di dedizione, sacrificio e sogni coltivati con amore. Un percorso scolastico intenso, che Anna ha affrontato senza mai rinunciare alla musica, la sua più grande passione. Le note sono il suo respiro, il palco la sua casa, ma i libri non sono mai stati abbandonati: hanno camminato accanto a lei, come strumenti altrettanto preziosi per costruire il suo futuro.

Dietro questo importante traguardo non c’è solo talento, ma un lavoro silenzioso, quotidiano, spesso in salita. C’è il sostegno della sua scuola, che le ha permesso – attraverso il progetto Artista x Passione – di portare avanti i suoi studi pur seguendo il richiamo dell’arte. C’è la fiducia e la comprensione di docenti che hanno saputo guardare oltre il programma, valorizzando la persona prima ancora dell’alunna.

Anna non dimentica nessuno: con il cuore colmo di gratitudine, rivolge i suoi ringraziamenti ai professori, alla vicepreside e alla preside, che hanno creduto in lei, accompagnandola in ogni passo. Un pensiero speciale va anche alla sua famiglia, da sempre pilastro saldo e incoraggiamento costante, soprattutto nei momenti più impegnativi.

Oggi Anna è iscritta al Conservatorio “Arcangelo Corelli” di Messina e continua a portare avanti la sua carriera artistica, già segnata da premi nazionali e internazionali. Ma quel 100 resterà per sempre un simbolo: il segno che, con passione e forza di volontà, è possibile raggiungere qualsiasi obiettivo, anche quelli che sembrano in equilibrio tra due mondi.

La sua storia rappresenta un esempio luminoso per tanti giovani che temono di dover scegliere tra sogni e doveri. Anna dimostra che, con il giusto sostegno e una scuola capace di ascoltare e accompagnare, si può restare fedeli a sé stessi, crescere, studiare e sognare senza rinunce.

Il suo sguardo è già rivolto al futuro: nuovi progetti musicali, nuove esibizioni, nuove sfide. Ma con la certezza che, ovunque andrà, porterà con sé l’insegnamento di chi l’ha aiutata a diventare la persona che è oggi.

Anna La Croce è molto più di un talento: è una promessa che cresce, con dolcezza, grinta e una voce che sa emozionare. E questo 100 è solo l’inizio.