“Una iniziativa fortemente voluta dall’Arcivescovo Maniago: i giovani della diocesi si ritrovano a Roccelletta per la Pentecoste”

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Sabato 23 maggio 2026 la comunità diocesana di Catanzaro-Squillace vivrà un intenso pomeriggio di fede, incontro e preghiera nella Parrocchia “Santa Maria della Roccella” di Roccelletta di Borgia, in preparazione alla solennità di Pentecoste.

L’iniziativa, promossa dalla Pastorale Giovanile e dal Centro Diocesano Vocazioni e fortemente desiderata dall’Arcivescovo Mons. Claudio Maniago, si articolerà in due momenti significativi che vedranno la partecipazione di giovani, cresimandi e cresimati provenienti dalle diverse comunità della diocesi.

Alle ore 17:30 si terrà l’incontro diocesano dei cresimandi e cresimati con l’Arcivescovo dal titolo “Aspirate alla santità ovunque siate”. Un appuntamento pensato come occasione di ascolto, testimonianza e condivisione, attraverso riflessioni e attività animate dal Centro Diocesano Vocazioni. Il tema richiama la chiamata universale alla santità, particolarmente rivolta ai giovani chiamati a vivere il Vangelo nella quotidianità della scuola, delle amicizie, della famiglia e del territorio.

A seguire, alle ore 19:30, si svolgerà la Veglia Ecumenica di Pentecoste dal titolo “Una fiamma che non distrugge… ma che unisce”. La preghiera sarà guidata dai rappresentanti delle diverse Chiese cristiane presenti sul territorio, in un clima di fraternità e dialogo che richiama il dono dello Spirito Santo come forza di comunione e pace.

L’iniziativa rappresenta un segno concreto del cammino sinodale della Chiesa locale, che guarda ai giovani come protagonisti del presente ecclesiale e promuove occasioni di incontro capaci di abbattere divisioni e costruire ponti di unità.

Due appuntamenti che si inseriscono nel clima spirituale della Pentecoste e che vogliono offrire ai partecipanti un’esperienza viva di Chiesa: giovane, accogliente e aperta al soffio dello Spirito.