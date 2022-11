Vincenzo Ursini nel CdA della “Fondazione Teatro Politeama”

Con decreto del presidente Mario Amedeo Mormile, Vincenzo Ursini è stato nominato, nei giorni scorsi, rappresentante dell’amministrazione provinciale di Catanzaro in seno al CdA della “Fondazione Teatro Politeama”.

La nomina del componente dell’Ente provinciale era stata sollecitata, a fine agosto, dal sindaco della città, Nicola Fiorita.

Il presidente Mormile, visti lo Statuto della Provincia, lo Statuto della “Fondazione Teatro Politeama – Città di Catanzaro”, i decreti legislativi 267/2000 e 110/2017 che integra e modifica il Dlgs n. 175 del 2016, valutato il curriculum professionale e letterario di Vincenzo Ursini, lo ha nominato quale componente del Consiglio di Amministrazione in seno alla Fondazione, in rappresentanza dell’Ente provinciale, notificando il provvedimento al presidente del Consiglio di Amministrazione per i successivi adempimenti.

“Ringrazio il presidente Mormile – ha commentato Ursini – per questa inaspettata designazione, nomina che m’impegno ad onorare, a titolo gratuito, nel migliore del modi. Il mio impegno in questa nuova ed entusiasmante “avventura”, sarà indirizzato soprattutto verso la valorizzazione dei talenti locali, siano essi giovani attori, compagnie teatrali o musicisti e gruppi già affermati con i quali intendo intraprendere una proficua e costante collaborazione, in sinergia – spero – con tutto il CdA”.

Nato a Petrizzi nel 1954, Vincenzo Ursini, già editore, pubblicista e paroliere iscritto alla Siae, è presidente dell’associazione culturale “Accademia dei Bronzi” con la quale ha organizzato centinaia di manifestazioni artistiche e letteraria. Tra le più significative si segnalano il premio “Città di Valletta” (realizzato per dieci anni consecutivi a Malta, sotto l’Alto Patronato del Presidente della Repubblica Maltese che consegnava personalmente i riconoscimenti ai vincitori) e il premio “Alda Merini”, con migliaia di adesioni da tutto il mondo, del quale, quest’anno, si è celebrata la decima edizione.

Ha pubblicato: “Senza frontiere” (Perri, 1973), “La terra dei padri” (Gabrieli, 1974), “L’esule” (Gabrieli, 1976), “Storie di periferia” (Gabrieli, 1977), “Il cuore e le pietre” (Isteu, 1981). Di prossima pubblicazione i volumi: “Eravamo comunisti” (poesie e canzoni di lotta, amore e libertà) e “Parole & musica” (Testi di canzoni con musiche del Maestro Luigi Cimino).

Ursini è stato insignito, giovanissimo, del Premio di Cultura della Presidenza del Consiglio dei Ministri (risulta ancora il più giovane premiato nella storia di questo importante riconoscimento) e ha vinto decine di concorsi letterari tra i quali si ricordano: “Regium Julii”, Reggio Calabria, 1973 (Medaglia d’oro del Presidente del Consiglio dei Ministri), “Unione culturale calabrese”, Catanzaro, 1974 e 1976; “Pier Paolo Pasolini - Musagete”, 1976, “San Nicola Arcella”, (Medaglia d’argento del Presidente della Repubblica), 1982; “Nepetia”, Amantea 1983; “Franco Loria”, Crotone 2017.

Tornato alla poesia e alla narrativa dopo molti anni, nei mesi scorsi ha vinto prestigiosi premi, tra i quali: “La casa rossa”, Cesena, 2022; “L’Alloro di Dante”, (secondo classificato per la silloge inedita “Pane e amore”, Ravenna, 2022; “Una poesia per Pirandello”, (3° classificato), Agrigento 2022, “P. Borgognoni”, Pistoia, 2022 e “Alessandro Peluso”, Cosenza 2022.