Vaccini per altre malattie possibile scudo contro Covid. Mantovani, 'chiave è allenare l'immunità innata'.Il caso bambini.

ROMA, 10 SET - Allenare l'immunità innata con i vaccini contro altre malattie e patogeni potrebbe proteggere anche dalla Covid.

Vaccinarsi contro un agente infettivo specifico consente infatti di essere più reattivi anche contro altri virus e batteri. È il concetto di "protezione agnostica" e di innalzamento della soglia dell'immunità innata, che potrebbe rivelarsi utile anche contro il coronavirus.

Lo afferma sul New England Journal of Medicine Alberto Mantovani, direttore scientifico dell'Irccs Humanitas. "Allena l'immunità innata, ad esempio -spiega - il vaccino contro il morbillo, che protegge non solo contro il virus specifico, ma anche più in generale contro le infezioni respiratorie.

Questo meccanismo di allenamento potrebbe contribuire a spiegare il fatto che i bambini siano meno colpiti da Covid-19 dal momento che la maggior parte di loro è sottoposta a diverse vaccinazioni nei primi anni di vita".