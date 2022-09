Vaccini: Regioni somministreranno a chi risiede per lavoro. Ordinanza Commissario per l'emergenza.

ROMA, 30 MAR - Ogni Regione dovrà vaccinare non solo la popolazione residente ma anche chi vive in quel territorio per motivi di lavoro.

È quanto prevede un'ordinanza firmata dal commissario per l'emergenza Francesco Figliuolo. "In attuazione del piano strategico nazionale dei vaccini. Si legge - ciascuna regione o provincia autonoma proceda alla vaccinazione non solo della popolazione ivi residente ma anche di quella domiciliata nel territorio regionale per motivi di lavoro, di assistenza familiare o per qualunque altro giustificato e comprovato motivo che imponga una presenza continuativa nella regione o provincia autonoma".