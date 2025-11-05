Venezia FC, Yeboah dopo la sconfitta di Catanzaro: “Siamo affamati e vogliamo reagire contro la Sampdoria”
Venezia FC, Yeboah carica la squadra: “Siamo affamati e vogliamo reagire contro la Sampdoria”
L’attaccante tedesco analizza la sconfitta con il Catanzaro e parla delle ambizioni del Venezia: “Sappiamo di essere forti, è una maratona, non uno sprint”
Nel consueto appuntamento pre-partita, John Yeboah ha parlato in conferenza stampa alla vigilia di Venezia FC – Sampdoria, match valido per la 12ª giornata di Serie BKT 2025-2026. L’esterno offensivo dei lagunari ha toccato diversi temi: dalla delusione per la sconfitta con il Catanzaro, alla voglia di riscatto della squadra allenata da Giovanni Stroppa, fino agli obiettivi stagionali e al suo momento di forma.
“Abbiamo fatto errori, ma restiamo una grande squadra”
L’attaccante ha commentato l’analisi post-gara del tecnico Stroppa dopo il ko con il Catanzaro:
“È vero, abbiamo commesso degli errori e per questo abbiamo perso, ma non penso che abbiamo giocato una brutta partita. Fa parte del calcio, bisogna imparare e andare avanti. Siamo una buona squadra e dobbiamo ripartire subito pensando alla prossima gara con la Sampdoria.”
Parole di maturità da parte di un giocatore che, pur giovane, dimostra grande consapevolezza e voglia di crescere.
“Mi sento bene, ma posso dare ancora di più”
Yeboah ha confermato di vivere un buon momento personale, ma con la determinazione di migliorarsi ancora:
“Sono felice della mia forma attuale, ma la considero solo l’inizio. So che posso fare di più e voglio aiutare la squadra in ogni modo possibile, con gol, assist o creando occasioni. Il mio obiettivo è far vincere il Venezia.”
Con tre gol stagionali, di cui due consecutivi, l’esterno tedesco si sta confermando una delle armi offensive più importanti della squadra.
“Contro la Sampdoria servirà fame e concentrazione”
Sull’imminente sfida casalinga contro la Sampdoria, Yeboah non ha dubbi:
“Siamo affamati e arrabbiati. Contro il Catanzaro avevamo la partita in controllo e l’abbiamo persa per episodi. Adesso vogliamo trasformare quella rabbia in energia positiva e vincere davanti ai nostri tifosi.”
Una voglia di riscatto che traspare chiaramente, anche nel linguaggio del corpo e nel tono deciso del calciatore.
“La Serie B è una maratona, non uno sprint”
Nonostante qualche punto perso per strada, l’obiettivo del Venezia FC resta ambizioso:
“Sappiamo che abbiamo qualità per stare in alto. Tutti vogliono essere al top, ma questo campionato è una maratona, non una corsa breve. Siamo solo a novembre e dobbiamo continuare a costruire il nostro percorso. Ad aprile vedremo dove saremo.”
Una dichiarazione che fotografa perfettamente la filosofia di Stroppa, concentrata su crescita costante e continuità di rendimento.
“Con Pohjanpalo c’è grande intesa”
Riguardo ai meccanismi offensivi, Yeboah ha sottolineato l’importanza del gioco di squadra:
“Cerco sempre di trovare i miei compagni, non solo Pohjanpalo, ma con lui l’intesa è speciale perché giochiamo più vicini. Il mio compito è servirlo al meglio: è il nostro attaccante principale e dobbiamo metterlo nelle condizioni di segnare.”
“La Serie B è più tattica e controllata della Serie A”
Dopo l’esperienza nella massima serie, Yeboah ha spiegato le differenze con il campionato cadetto:
“In Serie A eravamo più attendisti e puntavamo alle ripartenze. In Serie B, invece, siamo noi a controllare il gioco e spesso gli avversari si chiudono dietro. È un tipo di calcio che mi piace, perché si gioca più palla a terra e si costruisce di più.”
“Contro il Catanzaro siamo stati pericolosi, ma a volte servono episodi”
Analizzando la gara persa con il Catanzaro, l’attaccante ha evidenziato anche gli aspetti positivi:
“Nel primo tempo loro erano molto chiusi, ma nel secondo siamo stati più pericolosi. A volte basta un rimbalzo o un episodio per cambiare tutto. Non sempre è questione di concentrazione: certe cose nel calcio succedono, l’importante è come reagisci.”
“Abbiamo tutto per rialzarci”
Yeboah ha concluso la conferenza con un messaggio di fiducia:
“Sappiamo di avere una squadra forte. Ora dobbiamo solo continuare a lavorare, gara dopo gara, restare uniti e credere nei nostri mezzi. Il gruppo è solido e possiamo tornare dove vogliamo essere.”
Prossimo appuntamento: Venezia FC – Sampdoria
Il match è in programma sabato 8 novembre alle ore 15:00 allo stadio Pier Luigi Penzo. I lagunari puntano a riscattare il passo falso di Catanzaro e a ritrovare la vittoria per rilanciarsi nella corsa ai primi posti della Serie BKT.
Scritto da Nicola Cundò
Scritto da Nicola Cundò