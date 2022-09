Vigili fuoco: sit-in a Catanzaro, assunzioni contro carenze

CATANZARO, 17 GIU - I vigili del fuoco Usb hanno manifestato stamani davanti la Prefettura di Catanzaro per lanciare un appello a tutte le forze politiche e agli organi nazionali, regionali e comunali competenti, per "sensibilizzare sul tema del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco e prendere tempestivi provvedimenti e risoluzioni sulla serissima problematica dell'elevatissima carenza di organico".

Il sindacato Usb, in una lettera consegnata in Prefettura, sottolinea che in Europa è previsto un vigile del fuoco permanente ogni 1.000 abitanti mentre in Italia il rapporto è "di un vigile del fuoco permanente ogni 16.500 abitanti, con 28.000 vigili del fuoco permanenti su tutto il territorio nazionale. In Calabria il rapporto è uno ogni 11.211 abitanti. Con questo sistema sempre di più alla deriva 'L'Italia in 20 minuti' voluta fortemente dall'amministrazione centrale oggi diventa 'L'Italia dai tanti punti interrogativi', perché le assunzioni vengono fatte con il contagocce".

Per questo motivo, l'Usb ribadisce "la necessità di assunzioni tempestive dei vigili del fuoco ancora oggi in attesa. È per questo che anche i vigili del fuoco precari in attesa di stabilizzazione, devono essere inseriti nel piano assunzionale straordinario del Recovery Plan".(Immagine dal web)