Zingaretti lancia nuovo piano strategico governo, pd pilastro. Gualtieri, 'il calo del cuneo per gli esclusi dagli 80 euro'

ROMA 15 GEN - 'Proporremo al governo un vero e proprio piano strategico per l'Italia: 5 obiettivi politici con misure concrete da adottare'. Così Nicola Zingaretti al seminario Pd.



Gli obiettivi sono: rivoluzione verde per tornare a crescere, Italia semplice per sburocratizzare a favore di imprese e cittadini, Equity Act per parità salariale uomo-donna ed equilibrio nord-sud, aumento della spesa per l'educazione, piano per la salute. 'Entro gennaio un decreto che consenta di ridurre le tasse fino a 14 milioni di lavoratori, di redditi medio bassi finora esclusi dagli 80 euro', annuncia il ministro dell'Economia Gualtieri.