Addio a Federico l'Olandese Volante: pioniere della radio italiana

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Il mondo della radio italiana piange Federico l'Olandese Volante, pseudonimo di Frederik Matthijs van Stegeren, scomparso a 76 anni. DJ e produttore discografico di origine olandese, è stato una delle voci più riconoscibili e amate del panorama radiofonico nazionale.

Dagli esordi su Radio Veronica a Radio Monte Carlo

La sua carriera iniziò nei primi anni Sessanta con Radio Veronica, storica emittente pirata che trasmetteva da una nave al largo delle coste olandesi. Trasferitosi in Italia, raggiunse la popolarità grazie a Radio Monte Carlo, dove il suo stile inconfondibile e la sua competenza musicale conquistarono milioni di ascoltatori.

Una voce storica della radio italiana

Nel corso della sua lunga carriera, Federico ha collaborato con alcune delle più importanti emittenti italiane: da Radio 2 a Radio 105, passando per RTL 102.5 e Radio Norba. La sua capacità di intrattenere e la profonda conoscenza del mondo musicale lo hanno reso un punto di riferimento per colleghi e appassionati.

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Un'eredità indelebile

Con la sua scomparsa, la radio italiana perde un protagonista che ha contribuito a definirne l'identità. Il suo nome resterà legato a un'epoca d'oro delle trasmissioni radiofoniche e alla diffusione della musica popolare in Italia.