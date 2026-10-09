Cerca

Cronaca Lazio Roma

Addio a Federico l'Olandese Volante: pioniere della radio italiana

Redazione
Condividi:
Addio a Federico l'Olandese Volante: pioniere della radio italiana
Notizia in evidenza
Occhio alla notizia
Tempo di lettura: ~1 min

Rimani sempre aggiornato!

Unisciti al nostro canale Telegram per ricevere notizie in tempo reale, esclusive ed aggiornamenti direttamente sul tuo smartphone.

Entra nel Canale

Il mondo della radio italiana piange Federico l'Olandese Volante, pseudonimo di Frederik Matthijs van Stegeren, scomparso a 76 anni. DJ e produttore discografico di origine olandese, è stato una delle voci più riconoscibili e amate del panorama radiofonico nazionale.

Dagli esordi su Radio Veronica a Radio Monte Carlo

La sua carriera iniziò nei primi anni Sessanta con Radio Veronica, storica emittente pirata che trasmetteva da una nave al largo delle coste olandesi. Trasferitosi in Italia, raggiunse la popolarità grazie a Radio Monte Carlo, dove il suo stile inconfondibile e la sua competenza musicale conquistarono milioni di ascoltatori.

Una voce storica della radio italiana

Nel corso della sua lunga carriera, Federico ha collaborato con alcune delle più importanti emittenti italiane: da Radio 2 a Radio 105, passando per RTL 102.5 e Radio Norba. La sua capacità di intrattenere e la profonda conoscenza del mondo musicale lo hanno reso un punto di riferimento per colleghi e appassionati.

Un'eredità indelebile

Con la sua scomparsa, la radio italiana perde un protagonista che ha contribuito a definirne l'identità. Il suo nome resterà legato a un'epoca d'oro delle trasmissioni radiofoniche e alla diffusione della musica popolare in Italia.


Vuoi restare sempre aggiornato con le notizie più importanti?

Iscriviti ai nostri canali ufficiali:

Riceverai in tempo reale tutti gli aggiornamenti direttamente sul tuo smartphone.

Rimani sempre aggiornato!

Unisciti al nostro canale Telegram per ricevere notizie in tempo reale, esclusive ed aggiornamenti direttamente sul tuo smartphone.

Entra nel Canale
Argomenti:
federico l'olandese volante frederik matthijs stegeren radio italiana produttore discografico veronica monte carlo 102.5 norba morte lutto

Scritto da Redazione

Leggi altri articoli

Rimani sempre aggiornato!

Unisciti ai nostri canali Telegram e WhatsApp per ricevere notizie in tempo reale, esclusive ed aggiornamenti direttamente sul tuo smartphone.

Canale WhatsApp Novità Entra nel Canale

Esplora la categoria Cronaca

Vedi tutti
Contenuto partner

Il metodo, verificato giorno per giorno

Negli ultimi 30 giorni i modelli statistici di Method Tipster sono stati confermati 5 volte su 11. Oggi sono analizzate 21 partite su 10 competizioni.

Vedi come funziona il metodo →

18+ · contenuti statistici, non consulenza