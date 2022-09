Aiello: "Si parla di assenze, ma i cittadini votano in base ai programmi"

CATANZARO, 4 GENNAIO 2020- Il candidato civico del Movimento 5 Stelle Francesco Aiello, all'indomani dell'evento di presentazione dei candidati, ha lanciato un video, in cui ha invitato analisti e stampa, a valutare con attenzione il programma elettorale. Aiello ha chiaramente espresso la sua, seccato da chi continua a sottolineare le assenze di determinati parlamentari alle sue uscite pubbliche, citando direttamente 4 eletti, ossia Nicola Morra, Dalila Nesci, Federica Dieni e Francesco Sapia. Il Professore si è espresso in maniera chiara: "Leggo che molti analisti e giornalisti sottolineano spesso che alcuni parlamentari non sono presenti alle mie uscite pubbliche. Voglio chiarire bene questa cosa. Nel programma elettorale, sono rientrate tutte le battaglie per cui i parlamentari si sono spesi in questi anni, ad esempio, parte del programma su anticorruzione, vede il contributo di Nicola Morra".

Il Professore poi cita anche Dalila Nesci, Francesco Sapia e Federica Dieni, chiarendo a chiare lettere che anche i loro contributi programmatici sono stati abbracciati dalla sua alleanza civica. Lo stesso Aiello, apparso in forma e molto motivato, aveva dichiarato: "Scaleremo la Regione, abbiamo un ottimo programma sintetizzato in 10 punti. Non dobbiamo sempre inseguire una logica del consenso, ma dobbiamo lavorare per una visione a lungo respiro. Quando penso alla Calabria, penso a una Regione in grado di investire sulla Zes, su eccellenze che dobbiamo essere capaci di connettere con i mercati". Nei prossimi giorni il tour elettorale di Francesco Aiello proseguirà a Cropani, Sellia e altri paesi limitrofi. Da sottolineare il botta e risposta tra Pippo Callipo e il coordinatore della campagna elettorale Paolo Parentela, uno scontro molto duro che dà l'idea di quanto sia tesa l'aria della campagna elettorale. Intanto i 5 Stelle continuano il tour nei territori, consapevoli di poter dire la loro e di poter varcare la porta della Regione Calabria, un risultato storico, perché sarebbe la prima volta, visto e considerato che nel 2014, non andarono oltre il 4,97% con il candidato catanzarese Cono Cantelmi. Allora il M5S correva da solo.