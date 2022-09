Antonella Biscardi. Il calcio nella rete. La grande bellezza. Intervista di Alessandra Mele

Ciao Antonella, qual è il titolo di questa puntata? Scriveva Pier Paolo Pasolini: Il calcio è l'ultima rappresentazione sacra del nostro tempo. È rito nel profondo, anche se è evasione.

Questo “rito ed evasione” sono “La grande bellezza” del nostro tempo.

Il titolo dalla puntata è "La grande bellezza".

Titolo impegnativo, cosa vuoi dire?

"La grande bellezza" è sapere che il calcio non finirà mai.

E noi facciamo un viaggio, in quello che è stato, è, e rimarrà domani di questo grande fenomeno che è il calcio.

Il nostro consueto "ieri, oggi e domani"

Come si svilupperà questa puntata?

"La Grande Bellezza” è stata la voce di Nicolò Carosio alla radio che radunava intere famiglie ad ascoltare la partita della domenica, fenomeno che caratterizzava gli italiani del dopoguerra.

"La Grande bellezza" è stata quando gli italiani si riunivano davanti alla tv, prima in bianco e nero, poi a colori, o andavano allo stadio.

"La grande bellezza" sono state le voci e miti che hanno caratterizzato gli ultimi settant’anni, il clima festoso dello stadio, il piacere di andarci, i bambini giocare allegri anche sui campetti polverosi delle periferie.

“La Grande bellezza” è il perfetto atto atletico di un giocatore ed è anche l’esibizione della sua forma fisica attraverso le immagini tv e social.

Ecco questi sono gli "input" della puntata.

Ad esempio?

Quali erano i calciatori più belli degli scorsi 50anni?

Quali sono state le mode che sono passate negli stadi e nelle nostre case?

Rivedremo le curiosità che hanno caratterizzato epoche.

Parleremo anche della bellezza di oggi. Fisici marmorei, studio ossessivo della propria immagine, il passaggio in un'epoca dove l'immagine conta e condiziona, per non dire che spesso comanda.

È un argomento interessante e inconsueto, come lo affronterai nel tuo salotto?

Passeremo dai ricordi a oggi attraverso servizi e immagini.

Non mancherà una pillola di filosofia sull'edonismo, la consueta scheda di kinesi sulla preparazione atletica per un perfetto fisico, l'angolo di psicologia, fino ad arrivare alla medicina estetica e all'immagine social.

Per questo due nuovi ospiti (ed è lo “sgub” di oggi), il chirurgo plastico Erminio Mastroluca e l'influencer Martina Corradetti.

Metti sempre insieme argomenti e ospiti che sembrano sconfinare dal calcio, come ti vengono in mente queste combinazioni?

In realtà spaziando nell'attualità, se ci pensi bene e quasi tutto concatenato. Il calcio è "espressione dei nostri tempi" e lo sono anche gli sconfinamenti, sono ormai fenomeni consequenziali.

Ti faccio un esempio: parliamo della bellezza di Giacinto Facchetti negli anni 70. Era bello oggettivamente, in campo e fuori.

Prendiamo Ronaldo, e bello in campo e fuori, ma cura maniacalmente la sua immagine, la propone continuamente, ne fa un'espressione di narcisismo oltre che di business.

Due persone diverse, due diverse epoche.

Il mio è un programma "diversamente sportivo" l'ho detto più volte, quindi apro la mente a 360 gradi.

Antonella, mi dici un'ultima cosa? Riguarda te.

Ahi, ahi!

Mi riservo di non rispondere!

Come ti prepari per andare in onda?

Mi hai già fatto questa domanda nell’edizione di esordio, pensi sia cambiato qualcosa?

La faresti questa domanda a Lilli Gruber, o ad altre giornaliste affermate?

Di te m’incuriosisce il continuo variare, sperimentare, abbinare temi con freschezza. Ecco perché la domanda.

È una risposta semplice, sono come sempre.

Studio, penso fino all'ultimo momento, anche ora con te lo sto facendo, sono attenta, vado oltre la tua domanda.

Questo è dato, prima di tutto alla mia indole, poi dagli anni d’insegnamenti sul campo.

Nella vita mi piace viaggiare, scoprire, immaginare, progettare e sognare. Chi legge i miei libri lo sa, e lo stesso applico nel lavoro, forse con una cura quasi eccessiva, sapendo che c’è tanta gente che mi guarda, ascolta, giudica.

Il messaggio deve essere corretto.

Ora direi di salutarci, ho parlato fin troppo!

Prima però ricorda dove vedere il programma e l'appuntamento.

Certamente.

Tutti i lunedì dalle 21.00 alle 22.00. su GoldTv canale 17 (per il Lazio)

in streaming www.goldtv.it www.antonellabiscardi.it

In diretta sui miei social Fb e Instagram.

Su Fb della rete e di inmoveproduction.

Insomma chi vuole mi trova!

Allora Antonella buona diretta!

Grazie Alessandra per la consueta chiacchierata.

Vi aspetto!

Hashtag

#ilcalcionellarete #passione #ieri #oggi #domani

Antonella Biscardi

Blog Facebook Instagram

Alessandra Mele E-mail

Inmove Production

