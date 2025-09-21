Academy Ardore avanti in Coppa Calabria: 2-1 al Bagaladi. Video
Ardore: l’Academy rivince con il Bagaladi e passa il turno di Coppa Calabria
L’Academy Ardore di mister Mario Loccisano replica, nella partita di ritorno di Coppa Calabria, il risultato dell’andata a Bagaladi (2-1) e passa il turno andando ad affrontare nel prossimo turno il forte Catona che si è liberato facilmente della pratica Gallina.
Pertanto, ieri, allo stadio “Vescovado” di Ardore pubblico delle grandi occasioni per questa prima gara ufficiale dell’Academy, che si presenta con una squadra rinnovata e rinforzata nell’organico.
Di fronte una Polisportiva Bagaladi ben allenata dalla coppia di mister Domenico Romeo e Francesco De Stefano, anch’essa ben rinforzata con arrivi importanti.
Unico nemico l’afa, che ha fatto tirare il fiato un po a tutti, anche al pubblico sugli spalti.
Tra i padroni di casa da segnalare l’assenza di Dionigi Placanica che ha scontato il turno di squalifica rimediata a Bagaladi e quella di Antonio Federico assente per infortunio.
Ma veniamo alla partita.
Si parte subito con i padroni di casa che si lanciano in avanti con un gioco brillante fatto di passaggi precisi e di lanci lunghi per le punte, mentre i reggini sembrano un po lenti sulle gambe ed arrivano sempre secondi sulla palla.
Dopo pochi minuti, siamo al 13’ pt, l’Academy passa in vantaggio in virtù di una bella azione sulla sinistra che si conclude con un lancio in area dove in mischia sbuca Manglaviti che assesta il colpo vincente (1-0).
Al 18’ pt il Bagaladi perde per infortunio Candito che viene sostituito da Russo.
Al 26’ pt, a seguito di una veloce ripartenza, l’Academy sfiora il raddoppio con Coffa che ben lanciato in profondità si trova a tu per tu con il portiere ospite e lo scavalca con un tiro che però esce di poco a lato.
Al 36’ pt nuova azione sulla fascia sinistra d’attacco dell’Academy, con Varacalli che smista per il capitano Trimboli che crossa in area, sulla palla si getta Archinà che in rovesciata sfiora il raddoppio.
Passano un paio di minuti e l’Academy raddoppia con Politanò che sfrutta una palla che gli giunge in profondità e batte di potenza il portiere ospite (2-0).
Su questo risultato si va al riposo.
Nella ripresa il Bagaladi scende in campo più concentrata e con un piglio maggiore iniziando a farsi subito pericoloso.
Al 4’ st il Bagaladi accorcia le distanze con Corso che approfitta di una disattenzione difensiva e, trovandosi a tu per tu con il portiere di casa lo cavalca mandando la palla in rete.
Sulla scia dell’entusiasmo gli ospiti spingono in avanti e sfiorano il pareggio, ma l’Academy non s’intimorisce e si riprende subito il pallino del gioco rendendosi pericoloso in diverse occasioni.
Dopo la solita girandola di sostituzioni la partita scorre via senza altri sussulti, né da una parte né dall’altra e l’incontro si conclude sul risultato fotocopia dell’andata a Bagaladi, ossia Academy Ardore 2 Polisportiva Bagaladi 1.
Domenica prossima ci sarà il via al campionato (lunedì sera dovrebbe essere diramato il calendario), comunque entrambi soddisfatti gli allenatori che hanno potuto collaudare i rispettivi team riscontrando esiti ed impressioni positive dalla buona prestazione.
Vuoi restare sempre aggiornato con le notizie più importanti?
Iscriviti ai nostri canali ufficiali:
Riceverai in tempo reale tutti gli aggiornamenti direttamente sul tuo smartphone.
Scritto da Pasquale Rosaci
Giornalista di InfoOggiLeggi altri articoli