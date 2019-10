Berlusconi, è governo del 'tassa e ammanetta'

MILANO, 13 OTTOBRE - "Il 19 ottobre sarò anche io in piazza a Roma per protestare, perché questo governo e questi annunci sono lesivi del nostro diritto di libertà". Così il leader di Forza Italia, Silvio Berlusconi, ha annunciato la sua presenza alla manifestazione contro il governo promossa dalla Lega a Roma il prossimo 19 ottobre, nel corso della kermesse del partito a Milano, #IdeeItalia. Il governo attuale "è tassa e ammanetta, tassa e metti in galera. Siccome per mettere in galera servirà una sentenza dei giudici, chi deciderà della vita di ciascuno di noi sarà un certo signore che si chiama Davigo e ciascuno di noi sarà nelle mani della sinistra". Lo ha detto Silvio Berlusconi nel corso della kermesse di Forza Italia #IdeeItalia che si tiene a Milano parlando del governo. Con questo governo secondo Berlusconi "siamo di fronte a un pericolo ancora maggiore che nel ‘94".