Coronavirus. Calano contagi e decessi in italia verso inasprimento sanzioni

Calano ancora nuovi contagi e decessi in italia verso inasprimento sanzioni. Vertice governo-sindacati su stop

ROMA, 24 MAR - Cala per il secondo giorno consecutivo il numero di nuovi contagi e deceduti da coronavirus in Italia: altri 3.780 i casi di positività e 601 i morti. Oggi saranno distribuite 3,5 milioni di mascherine, annuncia Conte.



In una casa di riposo del Palermitano 69 contagi e un morto. In Cdm previsto oggi l'esame di sanzioni più aspre per chi viola le norme anti-contagio.L'Aifa avvia la sperimentazione dell'antivirale Avigan, usato in Giappone. Malumori e polemiche dopo le scelte sullo stop alle produzioni: oggi confronto Governo-sindacati. Conte intanto assicura collaborazione con le opposizione per il dl di aprile.

Conte: tutti paesi ue devono usare il nostro stesso rigore johnson chiude regno unito. Germania curerà 8 pazienti italia



"Tutti adottino linee rigorose contro il coronavirus, perché poi potremmo essere esposti a un contagio di ritorno: una risposta Ue coordinata è l'unica possibilità": così Conte. E l'Italia non è intenzionata a utilizzare il Mes con l'attuale quadro regolatorio, aggiunge il premier. L'Ecofin approva la sospensione del Patto di stabilità; oggi l'Eurogruppo. Johnson rompe gli indugi e chiude il Regno Unito, all'italiana. Boom di contagiati e vittime in Spagna. La Germania curerà 8 italiani.

In Usa i contagi salgono a 42mila, ma Trump vuole riaprire Fed annuncia quantitative Easing illimitato, ma non basta

"La cura non può essere peggio della malattia": Trump vuole già riaprire gli Usa e in 15 giorni potrebbe decidere un allentamento delle regole di controllo del contagio. I casi di

coronavirus negli states sono balzati a 42.200, con 520 morti. La Fed annuncia intanto un quantitative easing illimitato, ma non basta: Wall Street chiude a -3,12%. Il presidente Usa elogia comunque le scelte della banca centrale americana Powell.