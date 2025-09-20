Reggiana-Catanzaro 2-2. Doppietta di uno strepitoso Cisse e quarto pareggio

Tempo di lettura: ~3 min

REGGIO EMILIA 20 SET. – Arriva il quarto consecutivo pari per il Catanzaro, dapprima in vantaggio, quindi rimontato e poi di nuovo in partita grazie alle prodezze del gioiellino Cisse, in un pomeriggio nel quale il giovane italo-guineano in prestito dal Verona segna le prime reti in carriera in una gara piacevole in entrambe le frazioni.

La partita, dopo qualche minuto di studio, diventa subito godibile e avvincente su entrambi i fronti. Al 10’, sul traversone dalla sinistra di Tavsan, arriva la conclusione sul fronte opposto di Rover che viene murata, risponde il Catanzaro (13’) sugli sviluppi di un corner con Rispoli che calcia alto. Immediatamente dopo la difesa giallorossa in difficoltà con Tavsan che prova il diagonale a pochi passi dall’area piccola, ma Pigliacelli è proto alla ribattuta. Al minuto numero 21, dalla sinistra, Di Chiara mette una palla invitante per Oudin che non impatta bene con la palla terminata di poco a lato. Ancora Catanzaro che vive il momento migliore del primo tempo su una palla invitante di Iemmello per Favasuli che si gira e libera un destro potente respinto da Motta. Poi arrivano le reti. Poco prima della mezzora sul corner di Pontisso, Cisse si esibisce in una conclusione acrobatica che trova sulla traiettoria Gondo che inganna il proprio portiere. Il pareggio dei padroni di casa arriva al 36’ con l’ex Cosenza Marras che, di controbalzo, trova lo spiraglio giusto alla sinistra di Pigliacelli sulla palla ribattuta da Di Chiara all’esito del corner calciato da Reinhart. Finale di tempo con leggero predominio della Reggiana ma ritmi più blandi.

La ripresa parte col Catanzaro che si fa subito sotto, anche grazie all’apporto di Cassandro (tre volte in zona rete nei primi 6’) e Nuamah (che salva su Gondo al 7’),spediti in campo da Aquilani in sostituzione degli esterni. La Reggiana ci prova con Reinhart al quarto d’ora con una punizione che prende una traiettoria insidiosa terminata sopra la traversa. L’ingresso-esordio di Liberali è positivo, con personalità, e dopo 3’ in campo colpisce bene ma la mira non è precisa. La combinazione Cisse-Iemmello porta il secondo ad una conclusione pericolosa al 23’ terminata in corner. Ancora Cisse, sempre attivo, un minuto dopo conclude a giro ma la palla sfila di poco a lato. Ci prova Rispoli con un diagonale al 27’ che termina sul fondo. Poco dopo arriva il vantaggio della Reggiana, certificato dopo un po’ di attesa dal Var, confezionato dagli ultimi entrati: Bozzolan sulla sinistra mette una palla invitante per Lambourde, tenuto in gioco da Bettella per pochi centimetri. Il Catanzaro non ci sta e trova il pari due giri di lancette dopo: punizione stratosferica di Cisse da oltre 25 metri sotto l’incrocio dei pali. Nel finale Novakovich spreca due volte, il Catanzaro cerca di alzare i ritmi in pieno recupero con due conclusioni di Cassandro ma la gara termina sul 2-2.

Carlo Talarico

Il tabellino:

REGGIANA-CATANZARO 2-2

MARCATORI: 29’ pt Cisse (C), 36’ pt Marras (R), 29’ Lambourde (R), 31’ st Cisse (C).

REGGIANA (3-4-2-1): Motta; Papetti, Rozzio (13’ pt Libutti), Bonetti; Rover, Reinhart, Bertagnoli, Marras (19’ st Bozzolan); Tavsan (19’ st Lambourde), Portanova (35’ st Novakovic); Gondo (35’ st Charlys). A disp.: Seculin, Saro, Bozzolan, Tripaldelli, Mendicino, Basili, Vallarelli, Girma. All.: Dionigi.

CATANZARO (3-4-2-1): Pigliacelli; Bettella, Antonini, Di Chiara (35’ st Verrengia); Favasuli (1’ st Cassandro), Pontisso, Rispoli, D’Alessandro (1’ st Nuamah); Oudin (18’ st Liberali), Cisse; Iemmello. A disp.: Marietta, Brighenti, Buglio, Petriccione, Seha, Pandolfi, Buso, Pittarello. All.: Aquilani.

ARBITRO: Turrini di Firenze.

Assistenti arbitrali: Trinchieri ed Emmanuele.

Quarto uomo: Fabbri.

Var: Giua. Avar: Piccinini.

AMMONITI: Marras (R), Favasuli (C), Bettella (C).

NOTE: osservato un minuto di raccoglimento per la scomparsa dello sciatore azzurro Matteo Franzoso. Spettatori 9.579 (di cui 1.288 ospiti, 3.187 paganti e 6.392 abbonati), incasso totale 119.841,24 euro. Angoli: 3-3 per la Reggiana. Recupero: pt 5’, st 6’.