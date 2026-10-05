Carabinieri tra Arte e Storia: Pinter, Testa e Renè in Mostra a Roma

Tempo di lettura: ~1 min

Rimani sempre aggiornato! Unisciti al nostro canale Telegram per ricevere notizie in tempo reale, esclusive ed aggiornamenti direttamente sul tuo smartphone. Entra nel Canale

Dal 13 ottobre al 15 novembre 2026, presso il Museo Storico dell'Arma dei Carabinieri a Roma, si terrà la mostra Carabinieri tra Arte e Storia: Pinter, Testa, Renè. Un viaggio contemporaneo nella memoria visiva dell'Arma dei Carabinieri, realizzato in collaborazione con il Dipartimento di studi letterari, filosofici e di storia dell'arte dell'Università di Roma Tor Vergata.

L'inaugurazione è prevista per il 13 ottobre alle ore 11:30. L'esposizione presenta le opere di Ferenc Pinter, del Gruppo Armando Testa e di Luigi Renè Valeno, che affrontano temi essenziali come la presenza viva dell'Arma e il suo servizio istituzionale per le persone, la salute, la socialità, la legalità, la protezione, l'ambiente, l'arte e la Nazione.

Le opere in mostra

Le opere, di proprietà dell'Ente Editoriale per l'Arma dei Carabinieri, sono state realizzate per i Calendari Storici del 2001, 2023 e 2026. Attraverso linguaggi artistici diversi, gli autori raccontano l'impegno quotidiano dei Carabinieri e il loro ruolo nella società.

Contenuto partner Method Tipster Gol attesi, medie realizzative e precedenti di ogni partita, letti con due modelli statistici a confronto. Prova gratis 7 giorni. Guarda le analisi → 18+ · contenuti statistici, non consulenza

Informazioni utili

La mostra è aperta dal 13 ottobre al 15 novembre 2026. Sono disponibili visite guidate su prenotazione, preferibilmente tramite email all'indirizzo [email protected].

Un evento da non perdere

Un'occasione unica per approfondire la storia e i valori dell'Arma dei Carabinieri attraverso l'arte contemporanea, in un dialogo tra memoria e creatività.