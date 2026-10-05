Carabinieri tra Arte e Storia: Pinter, Testa e Renè in Mostra a Roma
Dal 13 ottobre al 15 novembre 2026, presso il Museo Storico dell'Arma dei Carabinieri a Roma, si terrà la mostra Carabinieri tra Arte e Storia: Pinter, Testa, Renè. Un viaggio contemporaneo nella memoria visiva dell'Arma dei Carabinieri, realizzato in collaborazione con il Dipartimento di studi letterari, filosofici e di storia dell'arte dell'Università di Roma Tor Vergata.
L'inaugurazione è prevista per il 13 ottobre alle ore 11:30. L'esposizione presenta le opere di Ferenc Pinter, del Gruppo Armando Testa e di Luigi Renè Valeno, che affrontano temi essenziali come la presenza viva dell'Arma e il suo servizio istituzionale per le persone, la salute, la socialità, la legalità, la protezione, l'ambiente, l'arte e la Nazione.
Le opere in mostra
Le opere, di proprietà dell'Ente Editoriale per l'Arma dei Carabinieri, sono state realizzate per i Calendari Storici del 2001, 2023 e 2026. Attraverso linguaggi artistici diversi, gli autori raccontano l'impegno quotidiano dei Carabinieri e il loro ruolo nella società.
Informazioni utili
La mostra è aperta dal 13 ottobre al 15 novembre 2026. Sono disponibili visite guidate su prenotazione, preferibilmente tramite email all'indirizzo [email protected].
Un evento da non perdere
Un'occasione unica per approfondire la storia e i valori dell'Arma dei Carabinieri attraverso l'arte contemporanea, in un dialogo tra memoria e creatività.
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