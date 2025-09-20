Catanzarese finge di essere la figlia e truffa un’anziana

Tempo di lettura: ~2 min

Truffa a Monteforte Irpino: finge di essere la figlia e raggira un’anziana

Identificato l’autore, un 50enne del Catanzarese grazie alle indagini dei Carabinieri

Il raggiro ai danni di un’ultraottantenne

Una nuova truffa agli anziani è stata registrata in Campania, questa volta a Monteforte Irpino, in provincia di Avellino. Una donna ultraottantenne ha ricevuto una telefonata da un uomo che, fingendosi sua figlia, è riuscito a convincerla a effettuare un bonifico da 900 euro. Solo dopo aver contattato la vera figlia, residente fuori regione, l’anziana si è resa conto dell’inganno.

L’indagine dei Carabinieri

La denuncia immediata ha permesso ai Carabinieri di Avellino di avviare indagini rapide ed efficaci. Gli investigatori sono riusciti a risalire all’autore della truffa: si tratta di un uomo di 50 anni residente in provincia di Catanzaro, già noto alle forze dell’ordine.

Un fenomeno in crescita: l’allarme delle autorità

Le truffe telefoniche agli anziani rappresentano un fenomeno purtroppo in costante crescita in Italia. I truffatori fanno leva sulla fragilità emotiva delle vittime, utilizzando stratagemmi che mirano a generare panico o confusione. In questo caso, l’imitazione della voce e l’urgenza del denaro hanno tratto in inganno la vittima.

Le autorità ricordano l’importanza di:

diffidare da telefonate sospette,

verificare sempre l’identità degli interlocutori,

contattare immediatamente le forze dell’ordine in caso di dubbi.

Prevenzione e tutela degli anziani

Episodi come questo evidenziano la necessità di una maggiore sensibilizzazione tra le famiglie. Informare gli anziani sui metodi più comuni utilizzati dai truffatori è il primo passo per prevenire raggiri simili.