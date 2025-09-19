Catanzaro, aggressione su autobus: dipendente Amc finisce in ospedale

Tempo di lettura: ~1 min

Aggressione a Catanzaro: dipendente Amc colpito dopo aver chiesto il biglietto

Ennesimo episodio di violenza ai danni del personale del trasporto pubblico

Un nuovo episodio di violenza sui mezzi pubblici ha scosso Catanzaro. Questa mattina, un dipendente dell’Amc è stato aggredito da un passeggero a cui aveva chiesto di mostrare il biglietto dell’autobus.

L’episodio si è verificato nel pieno centro della città, a bordo di un bus di linea, ed è stato necessario l’intervento immediato della Polizia. L’operatore, già vittima di un’aggressione simile poche settimane fa, è stato trasportato al pronto soccorso dove i medici hanno emesso una prognosi di dieci giorni.

Sicurezza sui mezzi pubblici: un problema sempre più urgente

Il caso riporta l’attenzione sul tema della sicurezza del personale Amc e, più in generale, di tutti i lavoratori del trasporto pubblico. I controllori sono spesso esposti a situazioni di rischio, soprattutto quando devono affrontare utenti senza biglietto o con atteggiamenti aggressivi.

Le aziende del settore, insieme alle istituzioni locali, stanno valutando possibili misure per rafforzare la tutela dei dipendenti e garantire un servizio più sicuro ai cittadini. (Immagine archivio)